Selecţionerul Franţei: "Pentru mine, România nu este o surpriză, e o confirmare. Cred că cea mai mare amenințare e Ianis Hagi"

CE Under 21

Sylvain Ripoll, selecţionerul naţionalei de tineret a Franţei, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că parcursul României de la Euro nu este o surpriză pentru el, ci o confirmare. Tehnicianul francez consideră că cea mai mare amenințare pentru echipa lui este Ianis Hagi.



"Pentru mine, România nu este o surpriză, e o confirmare. Am văzut multe din meciurile lor, au avut cea mai bună apărare, acum au demonstrat că sunt şi foarte ofensivi. Cea mai mare ameninţare cred că e Ianis Hagi, jucător cu multă calitate care loveşte mingea bine cu ambele picioare. Vor fi mulţi români în tribune, când mă uitam la meciurile lor de aici vedeam mult galben şi nu era de la soare. Vor fi o prezenţă benefică, ne dorim să jucăm cu un stadion plin", a declarat antrenorul francez, potrivit frf.ro.



Mijlocaşul Lucas Tousart a afirmat că Franţa nu se mulţumeşte cu un rezultat de egalitate în meciul cu România.



"Nu am jucat cum ne-am droit în primele două meciuri. Am suferit mult în partida cu Croaţia, trebuie să ne recuperăm şi să fim în cea mai bună formă. Nu ne mulţumim cu egal în faţa României, noi trebuie să câştigăm grupa! Nimic nu e sigur în fotbal, iar dacă jucăm la egal şi primim gol în ultimele minute, riscăm să fim eliminaţi. Ar fi o greşeală să jucăm la egal", a spus Tousart.





Rezultatele înregistrate până acum în Grupa C:





18 iunie: ROMÂNIA – Croația 4-1 (Puşcaş 11-pen., Hagi 14, Băluţă 66, Petre 90+3 / Vlašić 18), Anglia – Franța 1-2 (Foden 54 / Ikoné 89, Wan-Bissaka 90+5-autogol)



21 iunie: Anglia – ROMÂNIA 2-4 (Gray 79, Abraham 87 / Puşcaş 76-pen., Hagi 85, Coman 89, 90+3), Franța – Croația 1-0 (Dembélé 8)





Programul ultimei etape:





24 iunie: Franța – ROMÂNIA (22:00, TVR 1, TVR HD), Croația – Anglia (22:00, TVR 2, înregistrat TVR HD 00:00)



Clasament:



1. ROMÂNIA 6 puncte (8-3)

2. Franța 6 (3-1)

3. Anglia 0 (3-6)

4. Croația 0 (1-5)



În semifinalele Campionatului European U21 găzduit de Italia și San Marino se califică echipele clasate pe primul loc în fiecare grupă și cea mai bună ocupantă a locului secund.





Clasamentul locului 2:



1. Italia 6 puncte (6-3), trei meciuri

2. Franţa 6 puncte (3-1), două meciuri

3. Danemarca 3 puncte (4-4), două meciuri