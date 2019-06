Copa America: Selecționerul Qatarului o avertizează pe Argentina - "Am venit să jucăm, nu să facem fotografii cu Messi"

Qatar vs Argentina

Argentina este aproape de o eliminare ruşinoasă din faza grupelor Copei America, iar spaniolul Felix Sanchez, selecţionerul Qatarului, adversara echipei "albiceleste" în partida decisivă pentru calificare, îi avertizează pe Messi şi pe coechipierii săi că nu vor avea un meci uşor, scrie News.ro.





"Este adevărat că nu suntem foarte bine cunoscuţi în America de Sud, dar avem jucători super-profesionişti şi am venit ca să jucăm, nu să facem fotografii cu Messi. Ei sunt favoriţi şi obligaţi să câştige. Vom încerca să jucăm împotriva unei mari echipe, care îl are pe cel mai bun jucător din lume. Avem o şansă să ne calificăm şi acesta este lucrul captivant, nu că am putea elimina un monstru ca Argentina.







Messi poate fi decisiv în orice meci datorită calităţilor sale, sute de antrenori au petrecut ani încercând să-l oprească, dar nu există o formulă magică, totul depinde de piciorul lui Leo. Oricât te-ai concentra pe el, e foarte dificil să-l opreşti, dar vom încerca să-l împiedicăm să fie implicat în joc, în ultima treime a terenului", a declarat antrenorul campioanei Asiei, invitată la Copa America, potrivit Reuters.



În acest moment, Argentina este ultima în Grupa B, cu un punct din două meciuri, după 0-2 cu Columbia şi 1-1 cu Paraguay. Orice alt rezultat în afara victoriei cu Qatar (duminică, de la ora 22.00), clasată pe locul 3, tot cu un punct, dar cu golaveraj mai bun, este sinonim cu eliminarea din competiţie a argentinienilor, de 14 ori câştigători ai trofeului. O victorie i-ar aduce Argentinei calificarea în sferturile competiţiei, fază în care ar putea da piept cu gazda turneului, Brazilia.



Deja calificată, Columbia este pe locul I în Grupa B, cu şase puncte, urmată de Paraguay, cu 2 puncte.