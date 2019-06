Dani Alves şi-a anunţat plecarea de la PSG

"Astăzi, termin un alt ciclu din viaţa mea, un ciclu de victorii, de învăţare şi de experienţă. Vreau să mulţumesc familiei PSG pentru oportunitatea de a scrie, împreună, o pagină din istoria clubului. (...) În viaţă, totul are un început, un mijloc şi un sfârşit şi momentul de a pune punct final aici a venit. Cer iertare dacă, la un moment anume, nu am fost la înălţime, cer iertare dacă, la un moment dat, am comis o greşeală, am încercat pur şi simplu de a face tot ceea ce pot mai bine", a declarat Alves, într-un lung mesaj publicat pe reţelele de socializare.



În vârstă de 36 de ani, Dani Alves a venit la PSG în vara anului 2017, după ce a mai jucat la Bahia, la FC Sevilla, la FC Barcelona şi la Juventus.



Căpitanul naţionalei Braziliei are 111 selecţii la prima reprezentativă, pentru care a marcat opt goluri.