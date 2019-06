George Pușcaș, înaintea meciului cu Franța: "Noi jucăm cu inima, naţionala noastră a câştigat meciurile astea mai mult cu inima decât cu picioarele"

“A fost o victorie mare pentru toată lumea. Ne gândim la meciul cu Franţa, chiar dacă ştim şi vorbeşte lumea că suntem cu un picior în semifinale. Vrem să aşteptăm, să nu ne culcăm pe-o ureche şi să ajungem în semifinale aşa cum se va decide, nu vreau să ne facem calcule, locul doi, locul 1. Suntem la mâna noastră şi nu cred că ar trebui să ne facem griji, ar trebui să mergem de la meci la meci să o facem cum am făcut-o şi ieri. A fost un meci intens cu Anglia, mulţi jucători au acuzat la pauză oboseală. Ne aşteptam că va fi aşa. De la adrenalina pe care am avut-o toată lumea voia să termine meciul pe teren, nimeni nu voia să iasă. Noi jucăm cu inima, naţionala noastră a câştigat meciurile astea mai mult cu inima decât cu picioarele. Unitatea pe care o avem noi şi foamea cu care jucăm meciurile astea… Nu poate să intervină între noi nimeni şi nici o echipă cum este Anglia”, a spus Puşcaş.



El a precizat că este cea mai frumoasă vară a sa şi că meciul cu Anglia a fost cel mai frumos pe care l-a trăit până acum. “Astfel de meciuri adună lumea, adună România. Sunt semne că poate să iasă ceva frumos din această generaţie şi să fie generaţia naţionalei mare care să ducă mai departe aceste bucurii. Ar fi ceva extraordinar să se iasă în stradă, dar mai lăsaţi-ne să trăim visul ăsta puţin. Trebuie gestionat bine meciul cu Franţa. Nu ne rămâne decât să ajungem la meci pregătiţi psihic, fizic, şi dacă e să facem semifinala să nu ne oprim acolo. Să încercăm să ajungem cât mai departe”, a adăugat Puşcaş.



Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.



Luni, România va juca ultimul meci din grupă, împotriva Franţei.





Clasament Grupa C:



1. România (8-3) 6 puncte

2. Franța (3-1) 6

3. Anglia (3-6) 0

4. Croația (1-5) 0



Programul grupei C:



18 iunie 2019: România – Croația 4-1, Anglia - Franța 1-2



21 iunie 2019: Anglia – România 2-4, Franța – Croația 1-0



24 iunie 2019: Franța – România (Cesena, 22:00), Croația – Anglia (San Marino, 22:00).