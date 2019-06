Fanii echipei Leicester cer conducerii tehnice să-i ofere lui Paşcanu şansa de a juca în Premier League

Paşcanu a semnat un nou contract cu Leicester cu puţin timp înainte de a pleca în Italia, însă până acum nu a fost convocat niciodată la prima echipă. El a jucat cu formaţia "under 23" a clubului, în campionatul Premier League 2.



Românul are numai 20 de ani şi, în ciuda faptului că pe post există o acerbă concurenţă la Leicester (Harry Maguire, Jonny Evans, Wes Morgan, Caglar Soyuncu, Filip Benkovici, Darnell Johnson, Josh Knight şi Sam Hughes), suporterii îl doresc în prima echipă.



La meciul de la Cesena, Leicester a avut patru jucători pe teren, trei la formaţia engleză şi unul la români, iar sursa citată a estimat că Paşcanu şi-a eclipsat coechipierii, pe Demarai Gray, Harvey Barnes şi James Maddison.



"Fundaşul României este jos bine în ierarhia de pe King Power Stadium, dar probabil managerul Brendan Rodgers a luat notă de performanţa lui. Înaintea finalului nebun de joc, Paşcanu a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, arătând abilitatea de a citi bine jocul. Ar trebui să beneficieze de un împrumut sezonul viitor pentru a juca în mod constant", a caracterizat publicaţia din Leicester jocul de vineri al lui Paşcanu.



Reprezentativa Under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.



Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3.