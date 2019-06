Dean Henderson încă nu realizează că Anglia a fost eliminată: "Privind lotul și jucătorii, cred că suntem cea mai bună echipă din turneu"

CE Under 21

Anglia nu are niciun punct după primele două etape din Grupa C de la CE Under 21 și este eliminată deja din competiție. După înfrângerea suferită cu România, portarul Dean Henderson a fost de părere că selecționata Angliei este cea mai bună echipă din turneu. "Privind lotul și jucătorii, continui să cred că suntem cea mai bună echipă din turneu", a spus Henderson.







"Suntem mai buni decât România? Da. Suntem mai buni decât Franța? Da. Privind lotul și jucătorii, continui să cred că suntem cea mai bună echipă din turneu. Cu grupul de jucători ne-am realizat cu adevărat. Indiferent cine va câștiga turneul, știm că și noi am fi putut face asta. Am vrut să venim aici și să câștigăm acest turneu. E o rușine. Am tras țara în jos", a declarat portarul Dean Henderson, potrivit The Guardian.





Dean Henderson a gafat la al treilea gol al României, primul marcat de Florinel Coman, când a scăpat mingea în plasă.







Și selecționerul Aidy Boothroyd a fost lipsit de fair-play după partida cu România, declarând că în repriza secundă a fost o singură echipă pe teren.





"În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren, o singură echipă care a căutat victoria. Am făcut câteva greşeli, care au venit contrar cursului jocului. Ne-am creat ocazii până la final, cred că în minutul 85 am avut o bară. În general, trăiesc cu impresia după acest meci că puteam să câştigăm", a spus Aidy Boothroyd, la Sky Sports, potrivit Digi Sport.







Nationala Under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.



Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3.



Clasament Grupa C:



1. România (8-3) 6 puncte

2. Franța (3-1) 6

3. Anglia (3-6) 0

4. Croația (1-5) 0



Programul grupei C:



18 iunie 2019: România – Croația 4-1, Anglia - Franța 1-2



21 iunie 2019: Anglia – România 2-4, Franța – Croația 1-0



24 iunie 2019: Franța – România (Cesena, 22:00), Croația – Anglia (San Marino, 22:00).