L'Equipe: "România i-a aplicat o corecţie Angliei şi a accentuat presiunea asupra Franţei"

Euro Under 21





"După demonstraţia neaşteptată în faţa Croaţiei, marţi (4-1), România şi-a oferit scalpul Angliei (4-2), într-un meci nebun. Englezii sunt eliminaţi. <Albaştii>, care îi vor înfrunta pe români, luni, sunt preveniţi. Meciul a început într-un ritm frenetic, între englezii periculoşi la şuturi şi românii atât de rapizi şi eficace pe contraatac. (...) La revenirea de la vestiare, era greu de prevăzut cum ar putea pierde Anglia: dominaţia celor "trei lei" era totală. Pe linia porţii, Radu îşi multiplica intervenţiile pentru a menţine România în viaţă.







Anglia şi-a spart dinţii şi a căzut iar uşor, comiţând un al treilea penalti în două meciuri. Dar, spre deosebire de <albaştrii>, marţi, românii nu s-au lăsat rugaţi pentru a lua conducerea. (...) România, prima în Grupa C, i-a aplicat o corecţie Angliei şi a accentuat presiunea asupra Franţei. Orice alt rezultat în afara victoriei cu Croaţia îi pune pe <albaştri> în pericol la acest Euro", a comentat L'Equipe.



Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.



Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3.