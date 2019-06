Florinel Coman: "A fost o seară fantastică. N-am trăit niciodată așa ceva"

Euro Under 21

​Florinel Coman a fost unul dintre eroii României în partida cu Anglia (scor 4-2), jucătorul de la FCSB reușind să înscrie două goluri în ultimele cinci minute. Atacantul a declarat că nu a trăit niciodată așa ceva, precizând că echipa a fost împinsă de la spate de public în momentele grele.



"A fost un meci foarte greu. Din fericire, am reușit să câștigăm. A fost un meci cu o intensitate foarte mare, dar ne bucurăm că am reușit să ieșim cu capul sus, cu cele trei puncte. Simțeam că suntem împinși de la spate de public, ați văzut și pe tabelă cum s-a terminat, în ultimele două minute am reușit să marcăm două goluri. N-am trăit niciodată așa ceva.





Rezultatul este cel mai important. Am muncit cu toții în această campanie și cred că venit timpul să fim răsplătiți. Ne gândim la meciul cu Franța, mai avem un meci. În seara asta a fost o seară fantastică pentru noi, așa că trebuie să ne bucurăm, dar de mâine trebuie să ne gândim la meciul cu Franța", a spus Florinel Coman, la TVR.

Anglia - România 2-4





Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3



Clasament Grupa C:



1. România 2 meciuri (8-3) 6 puncte

2. Franța 1 (2-1) 3

3. Anglia 2 (3-6) 0

4. Croația 1 (1-4) 0







Programul grupei C:



18 iunie 2019: România – Croația 4-1, Anglia - Franța 1-2



21 iunie 2019: Anglia – România 2-4, Franța – Croația (San Marino, 22:00)



24 iunie 2019: Franța – România (Cesena, 22:00), Croația – Anglia (San Marino, 22:00)