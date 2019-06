Mirel Rădoi: "Indiferent de adversar, în minutele de început vom ataca"

Selecţionerul naţionalei under 21, Mirel Rădoi, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că indiferent de adversar echipa sa va ataca în primele minute ale meciurilor. Rădoi a menţionat că indiferent de parcursul pe care îl va avea reprezentativa de tineret la Campionatul European, el va rămâne la conducerea echipei, potrivit News.ro.

“Mâine va fi o partidă destul de echilibrată, se întâlnesc cele mai bune defensive din campania care a trecut şi cred că va fi un meci destul de echilibrat, destul de tacticizat. Sper ca la sfârşitul acestei partide să avem parte de o nouă victorie ca să putem să ne apropiem înainte de meciul cu Franţa de obiectivul pe care ni l-am propus, să mergem mai departe.

Încercăm până la ora meciului să fie foarte bine pregătiţi jucătorii psihic. Fizic ne-am revenit după primul meci şi pe început de joc la fel vom trata fiecare meci. Indiferent de adversar, în minutele de început va fi la fel, vom merge către poartă. Nu, un egal nu, pentru că nu vom avea siguranţa că ne vom califica”, a spus Rădoi.





El a precizat că nu există varianta unei renegocieri de contract în funcţie de parcursul naţionalei under 21: “Nu există varianta, când am negociat nu am vorbit indiferent ce se va întâmpla şi dacă vom câştiga Campionatul European voi fi prezent la următoarea campanie”.





Echipa naţională de tineret a României a debutat cu victorie la Campionatul European, marţi, la Serravale, scor 4-1 cu selecţionata Croaţiei. Două goluri ale României au venit după consultarea sistemului VAR.





Următorul meci al României va avea loc vineri, de la ora 19.30, cu Anglia.