Alexandru Mitriţă a reușit să marcheze din nou pentru New York City FC, în meciul câștigat împotriva celor de la DC United, scor 2-1. Succesul duce echipa lui Mitriță în sferturile Cupei US Open.

Mitriţă a înscris primul gol al echipei sale, în minutul 38, cealaltă reuşită fiind semnată de Tajouri, în minutul 41. Wayne Rooney (32') a marcat pentru DC United.

Pentru un loc în semifinale, New York City FC se va duela cu Orlando City.

Aici poți vedea golul marcat de Mitriță:

\uD83E\uDD45 | @keaton_parks with the ball up the middle to Mitri who did the rest... #ForTheCity pic.twitter.com/q6ot31DXgm