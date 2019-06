Reacția căpitanului Croației după înfrângerea cu România: "Au meritat victoria. Pe o scară de la 1 la 10, acest joc este evaluat cu 1"

Alen Halilović, căpitanul naționalei de tineret a Croației, a felicitat echipa României după meciul de debut de la CE Under 21, menționând că tricolorii au meritat victoria. Mijlocașul a declarat că în frângerea suferită a fost o rușine. "Pe o scară de la 1 la 10, acest joc este evaluat cu 1", a spus Halilović.





"Trebuie să felicităm echipa României, a meritat victoria. Cred că este o rușine. Nu aș vrea să vorbesc despre colegi, cred că și-au dorit să dea tot ce au avut mai bun. În calitate de căpitan al acestei generații, voi începe cu mine. Cred că nu am depus suficient efort și nu am fost eu.





Am luat două goluri în zece minute și nu am știut cum să revenim, deși Vlasic ne-a readus în joc. Nu am fost buni ca echipa. Vreau să le cer scuze tuturor în numele echipei. În cele două jocuri rămase vom arăta de ce suntem aici.







Trebuie să trecem rapid peste această înfrângere. Trebuie să vorbim și să încercăm să corectăm ce e de corectat. Pe o scară de la 1 la 10, acest joc este evaluat cu 1. Doar Franța poate fi mai bună. Nu este o problemă să pierzi, dar problema este să pierzi în acest mod, fără dorință și efort. Nu știu de ce a fost așa", a declarat Alen Halilović, căpitanul naționalei de tineret a Croației.





Marin Jakoliš: "România a fost mai bună decât noi la toate capitolele"





"Cred că fiecare dintre noi și-a dorit să dea 150% din calitățile sale, nu știu ce s-a întâmplat pe teren. România a fost mai bună decât noi la toate capitolele. Nu am fost buni la mingile lungi, nu am fost rapizi, nu am fost agresivi. Au fost peste noi în orice moment al jocului și au meritat victoria.





Să mergem acum să batem Franța și Anglia. Niciun jucător nu are nevoie de o motivație mai mare decât prezența la Campionatul European. Trebuie să ridicăm capul, să ne privim în ochi și să spunem ce a fost rău, ce a fost bine și să continuăm", a spus Marin Jakoliš, atacantul Croației.







Echipa naţională de tineret a României a debutat cu victorie la Campionatul European, scor 4-1 cu selecționata Croației, la Serravale (San Marino). Pentru tricolori au punctat Puşcaş (11 – penalty), Hagi (14), Băluţă (66) și Adrian Petre (90), iar Vlasic (18) a înscris pentru croați.





