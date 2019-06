Selecționerul Croației, cuvinte de laudă pentru naționala României: "Dovedise deja în calificări că se poate bate de la egal la egal cu oricine"

Nenad Gračan, selecționerul naționalei de tineret a Croației, a avut numai cuvinte de laudă pentru echipa României, după înfrângerea suferită de elevii săi la debutul de la Euro (scor 1-4). Tehnicianul croat a declarat că formația lui Mirel Rădoi are jucători valoroși și se poate bate de la egal la egal cu oricine, lucru demonstrat deja în calificări.





"Nu ne așteptam la o astfel de înfrângere, dar aș vrea să felicit echipa superbă a României. Am fost surprinși la început, am primit două goluri și apoi am comis multe greșeli. Cheia este un fotbal competitiv și continuitate la echipele de club.





Din păcate, am avut și mulți accidentați. Am încercat să rezolvăm această problemă pentru aceste două săptămâni, dar nu am reușit. Au fost două perioade în care am acționat mai sigur, la 2-1 am avut șanse să egalăm, dar al treilea gol al României i-a afectat pe jucători și a fost greu să întoarcem apoi. Acum trebuie să ne odihnim și să ne pregătim pentru ceea ce urmează.





I-am avertizat la antrenament că partea dreaptă trebuie să fie închisă, dar ei și-au creat ocazii acolo, iar faza de apărare nu a fost bine făcută. Brekalo a făcut un RMN și probabil campionatul s-a încheiat pentru el. Îl doare genunchiul, nu a mai putut continua, iar această accidentarea a lui ne-a bulversat complet.





Hagi este un jucător remarcabil. Are calitate, dă ritm jocului României, dar ei au și alți jucători valoroși. De aceea șapte dintre ei au jucat deja pentru echipa mare. România dovedise deja în calificări că se poate bate de la egal la egal cu oricine, inclusiv cu Franța și Anglia. Cu o astfel de agresivitate, poate face multe, agresivitatea a fost cheia. În plus, ei au profitat de toate greșelile noastre.



Este un mare succes că ne aflăm aici, adversarii sunt puternici, vom încerca să învățăm din această înfrângere. În sport, o înfrângere poate fi câștigătoare dacă înțelegi care au fost cauzele", a declarat Nenad Gračan, potrivit site-ului oficial al Federației din Croația.



Echipa naţională de tineret a României a debutat cu victorie la Campionatul European, scor 4-1 cu selecționata Croației, la Serravale (San Marino). Pentru tricolori au punctat Puşcaş (11 – penalty), Hagi (14), Băluţă (66) și Adrian Petre (90), iar Vlasic (18) a înscris pentru croați.







