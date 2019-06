Ianis Hagi: "Am început cu dreptul, asta ne-am dorit. A fost un joc colectiv extraordinar"

Ianis Hagi a declarat după victoria uriașă a României cu Croația, scor 4-1, că era important pentru moral ca echipa să înceapă cu dreptul, adăugând că au făcut un joc colectiv extraordinar.







"Mă aşteptam să fim buni în atac, ştiam că aveam jucători de calitate în faţă. Suntem fericiţi, am început cu dreptul, asta ne-am dorit. E important pentru moral, suntem la mâna noastră. Am plecat cu ideea să luptăm 90 de minute şi am început tare.





În fotbalul mare nu poţi juca o repriză sau jumătate de oră, trebuie să fim foarte concentraţi tot timpul. A fost un joc colectiv extraordinar. La acest nivel, e nevoie de acest lucru, altfel nu poţi face performanţă", a spus Ianis Hagi, la TVR, potrivit Digi Sport.





Despre alegerea executantului la lovitura de la 11 metri







"Puşcaş era primul pe listă, dar ştiam că el a scos penaltyul. În fotbal e un obicei: cine scoate nu bate. Dar l-am văzut că are încredere, i-am dat mingea fără nicio problemă", a explicat Ianis.





"Eram sigur că este penalty, de aceasta m-am şi dus să iau mingea să bat. Eu i-am dat pasa lui George şi văzusem foarte bine. Eram sigur că va fi lovitură de la 11 metri", a încheiat Hagi.





George Puşcaş: "Am intrat în istorie, dar nu vrem să ne oprim aici"



"Am deschis scorul repede şi am reuşit să fim atenţi, să ne majorăm avantajul şi apoi să menţinem scorul. Mă bucur că am câştigat, mai ales că a fost foarte greu, a fost o căldură sufocantă. Avem trei zile să ne recuperăm şi sperăm să fim fizic bine cu Anglia. E un rezultat mare, unul istoric, e prima victorie la un turneu final la această vârstă. Am intrat în istorie, dar nu vrem să ne oprim aici. Credem în această generaţie", a declarat George Puşcaş, la TVR.





Puşcaş, mesaj pentru fani







"Le mulţumim tuturor fanilor prezenţi. Ne-au dat un imbold mare, mai ales că a fost o căldură teribilă. Au fost cu adevărat al 12-lea jucător şi sperăm să fie alături de noi în continuare", a mai spus Puşcaş.







Echipa naţională de tineret a României a debutat cu victorie la Campionatul European, scor 4-1 cu selecționata Croației, la Serravale (San Marino). Pentru tricolori au punctat Puşcaş (11 – penalty), Hagi (14), Băluţă (66) și Adrian Petre (90) , iar Vlasic (18) a înscris pentru croați.









FOTO CE Under 21: România vs Croația 4-1/ Putem visa