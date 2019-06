Europa League: FCSB vs Milsami Orhei (Moldova) și Craiova vs Sabail (Azerbaidjan), în primul tur preliminar

Marți a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți pentru primul tur preliminar al Europa League, fază a competiției în care vor evolua două echipe din România: FCSB și Universitatea Craiova. Vicecampioana României o va întâlni pe Milsami Orhei (Moldova), în timp ce formația olteană se va duela cu Sabail (Azerbaidjan).





FCSB va disputa primul meci pe teren propriu, iar Craiova va juca prima manșă în deplasare. Turul va avea loc la 11 iulie, iar returul la 18 iulie.





Cine este Milsami Orhei





Milsami Orhei fost înființată în anul 2005 și are în palmares patru trofee: un titlu de campioană (2015), două Cupe (2012, 2018) și o Supercupă a Moldovei (2012).





Potrivit transfermarkt.com, Milsami Orhei are un lot în valoare totală de 3,5 milioane de euro. Cel mai valoros jucător al echipei este mijlocașul Alexandru Antoniuc (30 de ani), cotat la 400.000 de euro.







Milsami Orhei își dispută meciurile de pe teren propriu pe Complexul Sportiv Raional Orhei, un stadion cu o capacitate de doar 2.539. Antrenorul echipei este Veaceslav Rusnac (43 de ani).





În acest moment, Milsami se află în plin sezon și ocupă locul 3, cu 23 de puncte în 13 meciuri: 6 victorii, 5 remize, două înfrângeri (Golaveraj: 17-9).





Cine este FK Sabail





FK Sabail a fost fondată în urmă cu trei ani și evoluează în prima ligă din Azerbaidjan din 2017. Echipa nu are niciun trofeu în palmares.





Adversara oltenilor are un lot în valoare de 7,7 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.







În sezonul trecut, FK Sabail a terminat pe locul 3, cu 41 de puncte în 28 de meciuri: 12 victorii, 5 remize, 11 înfrângeri (Golaveraj: 34-37). Antrenorul formației este Aftandil Hadzhiyev (37 de ani).



FK Sabail își desfășoară meciurile de pe teren propriu pe ASCO Arena din Baku. Stadionul are o capacitate de 5.000 de locuri.







Programul complet al partidelor din primul tur preliminar al Europa League:





Grupa 1



Malmö (SWE) v Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)

Connah's Quay Nomads (WAL) v Kilmarnock (SCO)

Breidablik (ISL) v Vaduz (LIE)

Brann (NOR) v Shamrock Rovers (IRL)

Vitebsk (BLR) v KuPS Kuopio (FIN)



Grupa 2



Ordabasy Shymkent (KAZ) v Torpedo Kutaisi (GEO)

Sant Julià (AND)/Europa (GIB) v Legia (POL)

Gzira United (MLT) v Hajduk Split (CRO)

Radnicki Niš (SRB) v Flora (EST)

CSKA Sofia (BUL) v Titograd (MNE)



Grupa 3



Maccabi Haifa (ISR) v Mura (SVN)

Debrecen (HUN) v Kukësi (ALB)

Jeunesse Esch (LUX) v Tobol Kostanay (KAZ)

FCSB (ROU) v Milsami Orhei (MDA)

Čukarički (SRB) v Banants (ARM)



Grupa 4



Crusaders (NIR) v B36 (FRO)

Inter Turku (FIN) v Brøndby (DEN)

Prishtina (KOS)/St Joseph's (GIB) v Rangers (SCO)

Cork (IRL) v Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Metropolitan University (WAL)

Molde (NOR) v KR (ISL)



Grupa 5



Levski Sofia (BUL) v Ružomberok (SVK)

Akademija Pandev (MKD) v Zrinjski (BIH)

FK Zeta (MNE) v Fehérvár (HUN)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Hibernians (MLT)

Neftçi (AZE) v Speranta Nisporeni (MDA)



Grupa 6



Olimpija Ljubljana (SVN) v Rīgas FS (LVA)

Budapest Honvéd (HUN) v Žalgiris Vilnius (LTU)

Radnik Bijeljina (BIH) v Spartak Trnava (SVK)

Fola Esch (LUX) v Chikhura Sachkhere (GEO)

Alashkert (ARM) v Makedonija Skopje (MKD)



Grupa 7



Dinamo Tbilisi (GEO) v La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)

Široki Brijeg (BIH) v Kairat Almaty (KAZ)

Kauno Žalgiris (LTU) v Apollon Limassol (CYP)

Ventspils (LVA) v Teuta (ALB)

Cracovia Kraków (POL) v DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)



Grupa 8



Stjarnan (ISL) v Levadia Tallinn (EST)

Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR) v Haugesund (NOR)

Riteriai (LTU) v KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)

Dinamo Minsk (BLR) v Liepāja (LVA)

Norrköping (SWE) v Saint Patrick's (IRL)

Aberdeen (SCO) v RoPS Rovaniemi (FIN)



Grupa 9



Domžale (SVN) v Balzan (MLT)

Laçi (ALB) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Budućnost Podgorica (MNE) v Narva Trans (EST)

Sabail (AZE) v U Craiova 1948 (ROU)

Pyunik (ARM) v Shkupi (MKD)

AEK Larnaca (CYP) v Petrocub-Hincesti (MDA)







Se actualizează.