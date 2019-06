Mario Jardel și povestea vieții sale - Consuma droguri în vacanțe, deoarece în timpul sezonului avea controale antidoping

S-a făcut cunoscut la începutul anilor 2000, atunci când la FC Porto, Galatasaray și Sporting Lisabona a încântat suporterii cu golurile sale. Ajuns la 45 de ani, Mario Jardel a recunoscut, la mai bine de șapte ani de la retragerea sa din activitate, că a fost consumator de droguri. "Consumam regulat în timpul vacanțelor, deoarece în timpul sezonului aveam controale antidoping", a precizat fostul atacant.

Despre cum a devenit consumator de droguri



