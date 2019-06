​CE Under 21: Mirel Rădoi - "Mă tem ca băieţii să nu fie copleşiţi de emoţia unei asemenea competiţii"

"Va fi o partidă dificilă, ambele echipe au o organizare defensivă foarte bună, dar şi cu jucători în atac care pot face diferenţa, în orice moment, jucători care pot dezechilibra o apărare, în orice clipă. Sper să-i facem fericiţi pe cei care vor asista la acest joc. Mă tem ca băieţii să nu realizeze în acest moment importanţa acestei competiţii, să nu fie copleşiţi de emoţia unei asemenea competiţii. Din punct de vedere mental, aceasta este singura problemă, fizic, tehnic şi tactic stau destul de bine. Dacă vor trece de acest prag, împotriva oricărui adversar vom evolua, le va fi foarte greu să ne bată. Sperăm să fie o atmosferă frumoasă, să ne simţim ca acasă.







În acelaşi timp, poate fi un dezavantaj, pentru că în momentul în care poate interveni o situaţie foarte delicată pentru echipa noastră, ne putem pierde concentrarea şi echilibrul în timpul partidei şi atunci ne putem arunca cu toţii în atac, fără să avem un echlibru în apărare. Vom avea un sistem fix de joc şi <vinovat> pentru asta e Ianis, pentru că în momentul de faţă poziţia asta pe care el joacă, acea a mijlocaşului ofensiv, o face foarte bine, are multe pase de gol, e zona în care el se simte foarte bine, loveşte mingea cu ambele picioare, şutează, are ultima pasă, dribling şi atunci eu cred că aceea este zona în care se simte foarte bine", a declarat Rădoi, într-o conferinţă de presă.



Tehnicianul vorbeşte de un nivel foarte ridicat al turneului, după ce a văzut partida Italia - Spania, scor 3-1, din Grupa A.



"Dacă nu se filma de aproape, nu ai fi ştiut că sunt echipele sub 21 ale Italiei şi Spaniei, la intensitatea cu care s-a jucat. Multe echipe vor avea aceste probleme, pentru a ţine acest ritm 90 de minute, trebuie ca în momentul în care nu ai posesia balonului să faci presing. Ca să faci presing, trebuie să fii foarte bine organizat. Din punctul ăsta de vedere, băieţii sunt pregătiţi şi eu cred că până la urmă ăsta este nivelul unui campionat european. Ne-am chinuit doi ani să ajungem aici şi eu cred că, atât din punct de vedere tactic, cât şi din cel fizic, trebuie să ne ridicăm la nivelul unui campionat european", a precizat el.



Prezent la conferinţă, mijocaşul Ianis Hagi a declarat că este încrezător în faptul că România poate fi surpriza turneului final.



"Suntem unde ne-am dorit, pentru asta am luptat în calificări, să ajungem printre cele mai bune echipe din Europa şi în momentul de faţă nu avem nimic de pierdut. Este cea mai grea grupă după părerea mea, dar sunt încrezător, putem fi surpriza Campionatului European, avem o generaţie talentată şi până la ora jocului vom fi pregătiţi sută la sută mental, fizic şi tactic. Nu cred că se pune problema să ne gândim la bani, suntem tineri, avem toată cariera în faţă şi cel mai important lucru pentru noi este să facem performanţă şi să ne gândim cum să facem o ţară întreagă mândră.







M-am născut cu presiunea şi indiferent unde voi merge şi ce voi face mereu va exista această presiune pe mine. Dar iubesc acest sport, asta mi-am dorit să fac şi nu o văd ca o presiune. Iubesc fotbalul şi asta contează cel mai mult şi pasiunea pe care o port acestui sport îmi dă lejeritatea de a intra pe teren şi de a mă bucura de fotbal. Aşa cum suporterii au fost alături de noi şi la echipa mare, aşa vor veni şi la tineret şi cred că sigur va fi un avantaj pentru noi să ne simţim ca acasă, să jucăm cu publicul din spate şi să ne ajute să scoatem rezultate pozitive", a spus Ianis Hagi.



Naţionala României va juca, marţi, de la ora 19.30, împotriva Croaţiei, în primul meci din Grupa C, din care mai fac parte Franţa şi Anglia.