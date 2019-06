Liga Campionilor: CFR Cluj a aflat numele posibilelor adversare din primul tur preliminar

CFR Cluj a aflat numele posibililor adversari din primul tur al Ligii Campionilor. Misiunea campioanei României se anunţă una extrem de dificilă, întrucât echipele sunt foarte puternice, transmite Mediafax.







Astana (KAZ), Ludogoreţ (BUL), Steaua Roşie Belgrad (SRB), Shkëndija (MKD) şi AIK Stockholm (SWE) sunt formaţiile care pot ieşi calea grupării pregătite de Dan Petrescu. UEFA a anunţat şi datele la care vor avea loc partidele. Astfel, meciul tur se va desfăşura în perioada 9/10 iulie, iar returul este programat o săptămână mai târziu, 16/17 iulie.



Campioana a plecat marţi în cantonamentul din Austria, unde va pregăti startul sezonului şi preliminariile din Champions League. Pe lângă Adam Lang, alţi doi fotbalişti cu care CFR a încheiat sezonul trecut nu mai intră în planurile lui Dan Petrescu. Mijlocaşul Mate Males şi atacantul Cristian Bud nu au făcut deplasarea în Austria, dar situaţiile lor sunt diferite. Jucătorul român de 33 de ani a ajuns la final de contract, un angajament semnat în februarie, în timp ce George Ţucudean încerca să-şi rezolve problemele cu inima, la Viena.



CFR l-a achiziţionat în această vară pe Mario Rondon, de la Gaz Metan, ca variantă de rezervă pentru golgheterul Ţucudean şi Cristi Bud este liber să-şi caute echipă. Atacantul are două oferte din Asia, dar ar putea ajunge la Hermannstadt, club cu care semnase în februarie. Sibienii l-au prezentat atunci pe Bud, ca fiind noua achiziţie, dar CFR la deturnat pe atacant, imediat după prezentarea oficială de la Hermannstadt. Cinci partide a reuşit să bifeze Bud, în play-off şi Cupa României, în ultima perioada a sa la CFR.





Cum arată grupele pentru tragerea la sorți:







Grupa 1



Astana (KAZ)

Ludogorets (BUL)

Steaua Roșie Nelgrad (SRB)

Shkëndija (MKD)

AIK Stockholm (Suedia)

Sūduva (LTU)

CFR Cluj (ROU)

Ferencváros (HUN)

Nõmme Kalju (EST)

Ararat-Armenia (ARM)



Grupa 2



Celtic (SCO)

Qarabağ (AZE)

Sheriff Tiraspol (MDA)

F91 Dudelange (LUX)

Slovan Bratislava (SVK)

Valletta (MLT)

Sarajevo (BIH)

Sutjeska (MNE)

Partizani (ALB)

Saburtalo (GEO)



Grupa 3



BATE Borisov (BLR)

Maribor (SVN)

Rosenborg (NOR)

HJK Helsinki (FIN)

Dundalk (IRL)

The New Saints (WAL)

Winners of the preliminary round

Piast Gliwice (POL)

Valur Reykjavík (ISL)

Linfield (NIR)

HB Tórshavn (FRO)

Riga (LVA)





*echipele scrise cu bold sunt capi de serie





Tragerea la sorţi va avea loc marţi, de la ora 15.30, la Nyon.