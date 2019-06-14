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​Clasamentul FIFA: România a coborât două poziţii, până pe locul 27

de Diana Ene     HotNews.ro
Vineri, 14 iunie 2019, 13:41 Sport | Fotbal


Echipa nationala de fotbal a Romaniei in Norvegia
Echipa nationala de fotbal a Romaniei in Norvegia
Foto: frf.ro
​Echipa națională de fotbal a României a coborât două locuri în clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicității joi, aflându-se acum pe poziția 27 (1.497 de puncte). Podiumul ierarhiei este neschimbat: Belgia lider, urmată de Franța (campioana mondială) și Brazilia.

Adversarele României din grupa preliminară pentru Euro 2020:

7. Spania 1.617 puncte (+2)
17. Suedia 1.558 (-3)
47. Norvegia 1.429 (+3)
107. Insulele Feroe 1.200 (-5)
181. Malta 939 (-1)

Clasamentul FIFA, primele 20 de poziții:

1. Belgia 1.746 puncte
2. Franța 1.718
3. Brazilia 1.681
4. Anglia 1.652
5. Portugalia 1.631 (+2)
6. Croația 1.625 (-1)
7. Spania 1.617 (+2)
8. Uruguay 1.615 (-2)
9. Elveția 1.605 (-1)
10. Danemarca 1.589
11. Germania 1.582 (+2)
13. Columbia 1.580 (-1)
14. Italia1.569 (+3)
14. Olanda 1.569 (+2)
16. Chile 1.561
17. Suedia 1.558 (-3)
18. Mexic 1.557
19. Polonia 1.550
20. Iran 1.518


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