FC Hermannstadt a pierdut returul barajului cu Universitatea Cluj (scor 0-1), dar se menţine în Liga 1

FC Hermannstadt vs U Cluj

FC Hermannstadt şi-a asigurat menţinerea în Liga I de fotbal, deşi a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în manşa secundă a barajului pentru eşalonul de elită, scrie

Agerpres.







Sibienii, care câştigaseră la Cluj cu 2-0, au cedat prin golul marcat de Dorin Goga (64).



FC Hermannstadt a avut un gol anulat, în min. 68, la congolezul Juvhel Tsoumou, pentru o poziţie de ofsaid.



Sibienii s-au impus în tur prin două goluri marcate în două minute, de Petrişor Petrescu (79), cu un şut de la circa 25 de metri, pe contraatac, şi de congolezul Juvhel Tsoumou (80), după o eroare a fundaşului Ionuţ Ursu.



FC Hermannstadt a terminat pe antepenultimul loc în Liga I (12), în timp ce Universitatea Cluj a ocupat locul al treilea în liga secundă.



Dunărea Călăraşi şi Concordia Chiajna au retrogradat în liga a doua, în timp ce Chindia Târgovişte şi Academica Clinceni au promovat în Liga I.



Au evoluat echipele:





FC Hermannstadt: Căbuz - Măţel, Dandea, I. Stoica, D. Tătar - Dâlbea, Antonov (Moreira ’83) - P. Petrescu, Dumitriu, Popovici (Acsinte ’67) – Tsoumou (Lendric ’90). Antrenor: Vasile Miriuţă



Universitatea Cluj: Dur-Bozoancă - Al. Coman, Cordoş, Berci, Taub (Coman ’87) – Greu (Hordouan ’80), G. Florescu – Chitoşcă (Gavra ’57), Goga, Pârvulescu - Axente. Antrenor: Bogdan Lobonţ



Cartonaşe galbene: Acsinte ’89, Măţel ‘90+5 / Berci ’17, Pârvulescu ’65, Gavra ‘90+4, Căbuz ‘90+4



Arbitri: Marius Avram - Mircea Orbuleţ, Bogdan Gheorghe - Andrei Antonie



Observatori: Sorin Boca, Mihai Andrieş





Ce au spus cei doi antrenori:





"Bucurie enorm de mare, obiectivul a fost atins, băieţii au jucat minunat şi astăzi, chiar dacă am pierdut. Sunt mândru că i-am antrenat pe aceşti băieţi. Mâine voi lua o decizie cu familia, voi vorbi cu şefii de aici şi voi vedea. Există oferte, dar n-am semnat nimic. Contează mult şi decizia familiei. S-a văzut că dacă faci sacrificii şi îţi faci munca aşa cum trebuie, Dumnezeu te ajută", a spus Vasile Miriuţă la Digi Sport.





"O victorie cu gust amar, dar rămâne o victorie. Am dat maximum. Este o experienţă pe care o să o ducem cu noi şi din care o să avem de învăţat, această dublă cu Hermannstadt. E prematur să vorbim imediat de schimbat, zilele următoare o să analizăm şi o să vedem care este linia de urmat. O să analizăm absolut tot. O să aveţi răspunsuri la momentul oportun. Am fost penalizaţi într-un singur minut, când s-au dat cele două goluri la Cluj. În rest, am dat maximum", a spus Lobonţ la Digi Sport, potrivit News.ro.