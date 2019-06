Gigi Becali l-a adus pe Alexandru Tudor la FCSB: "Știe multe despre administrarea fotbalului. Nu mai există televizoare în cameră la Academie, a fost ideea lui"

”Văd că ştie mult mai multe lucruri despre ce înseamnă administrarea fotbalului, mai ales academii. Acum am aflat, după ce i-am spus că îl angajez. Am aflat că ştie foarte multe lucruri chiar şi despre administrarea clubului. Îmi spunea cum vede Guardiola jocul, ce face înainte de antrenamente, cum trebuie să fie tăiată iarba, cât trebuie să fie udată. Şi, în plus de asta, e un om deştept, un om corect, un om drept. Mă întâlnesc în fiecare zi cu el la biserică. Programul lui va fi după 10.30, că în fiecare zi merge la biserică. După 10.30 va veni aici, deci programul de biserică nu se modifică! Prima dată la Dumnezeu, după aia la astea lumeşti. Am venit cu Sandu să ne consultăm unde facem biserica. O să facem o mică bisericuţă aici. Oriunde este rugăciunea, acolo pune şi Dumnezeu şi ajută. În sistem de mănăstire va fi, în fiecare zi Sfânta Liturghie, o oră jumate. Nu mai există televizoare în cameră la Academie, a fost ideea lui Tudor. Va fi un singur televizor în sala de lectură. Camerele sunt numai pentru odihnă", a declarat Gigi Becali.



El a mai spus că îl va ceda pe fundaşul Junior Morais la noua echipă a lui Marius Şumudică.



"Eu m-am înţeles, n-are rost să vă spun preţul, ca să nu-mi stric strategia legată de celelalte transferuri. Păi, o să zică, tu ceri banii ăştia pe un jucător de 32 de ani şi pe restul... O să-mi fac treaba şi o să vă spun şi preţul. În doua zile îmi vor dă răspunsul, dar eu cred că da. Şumudică mi-a zis că-l vrea neapărat! Ia-l, mă, dacă-l vrei...", a declarat Gigi Becali.