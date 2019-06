Cosmin Contra, după victoria cu Malta: "Nu am realizat nimic, dar suntem pe un drum bun, suntem în grafic pentru o calificare la Euro"

​Cosmin Contra a vorbit, după victoria cu Malta (scor 4-0), despre șansele de calificare ale tricolorilor la Euro 2020. Selecționerul a declarat că naționala României nu a realizat încă nimic, dar este pe un drum bun, în grafic pentru o calificare la turneul final care va fi găzduit și de București.





Nemulţumit de accidentarea lui Nedelcearu şi de cartonaşul roşu primit de Chipciu







"Contam pe cel puţin patru puncte din această dublă. Chiar dacă egalul din Norvegia a venit în ultimele minute, această victorie ne dă şansa să depindem de noi, atât cu Suedia, cât şi cu Norvegia, acasă. Avem cu Spania următorul meci, pe care trebuie să-l pregătim bine şi să scoatem un rezultat pozitiv. Sunt supărat un pic pe această eliminare a lui Alex, mai ales că el se simte foarte bine pe postul de fundaş dreapta. Îmi pare rău pentru că din punctul meu de vedere este un fundaş lateral care face atât faza de apărare, cât şi faza de atac, avem foarte multe opţiuni cu el. Dar avem şi alţi jucători la echipa naţională care îl pot înlocui pe Alex Chipciu şi sunt sigur că o vor face foarte bine. Sunt supărat şi de accidentarea lui Nedelcearu, pentru că am vrut să încerc acest cuplu de fundaşi centrali în acest meci.







Care au fost lucrurile pozitive







Ca lucruri pozitive, a fost debutul lui Cristea, am marcat patru goluri, am avut o echipă destul de tânără în primul 11 şi am reuşit să marcăm trei goluri în prima repriză. Nu am fost mulţumit de ultimele 10-15 minute din prima repriză, în care ne-am mulţumit cu acel 3-0. În a doua repriză, chiar dacă am mai avut ceva ocazii, nu am mai avut inspiraţia pe care am avut-o în prima repriză, dar este foarte bine că am marcat al patrulea gol.







Despre evoluția lui Ianis Hagi







Trebuie să ne facem calcule, suntem în grafic deocamdată, nu suntem la mâna nimănui, avem meciurile decisive acasă, cu suporterii alături de noi, îmi doresc ca ei să fie alături de echipa naţională. Ianis s-a zbătut ca toţi ceilalţi, ceea ce i-am cerut din punct de vedere tactic a făcut foarte bine, s-a mişcat foarte bine între linii, a creat spaţii, a combinat cu jucătorii din faţă, a încercat să dea gol, să dea pase de gol, din punctul meu de vedere a făcut un meci bun ca întreaga echipă", a declarat Contra, la ProTV.



Fundaşul Ionuţ Nedelcearu a ajuns la spital după accidentarea suferită în meciul de luni. El va rămâne în Malta şi se va alătura, marţi, în Italia, echipei naţionale de tineret pentru Campionatul European.



"Am înţeles de la doctor că i s-a făcut o radiografie. Cei din Malta au fost foarte amabili şi au adus la ora aceasta un specialist pentru această fractură nazală şi dacă va avea nevoie de o intervenţie sau să-i pună nasul la loc, atunci acest specialist o va face şi poate cu o mască să poată juca la Campioantul European (n.r. - de tineret). Vom afla mai multe în următoarele ore. Va rămâne aici, în principiu, este prevăzut ca cei de la naţionala de tineret care vor pleca mâine în Italia să doarmă aici şi apoi să plece direct la Bologna", a precizat selecţionerul.



Contra a ameninţat că îi va da în jduecată pe cei care susţin că face selecţia la echipa naţională ţinând cont de ce impresari au jucătorii.



"Îmi doresc ca suporterii să nu ia în seamă ce se scrie în ziare sau în anumite medii. Se încearcă să se creeze o atmosferă care nu există la echipa naţională. Anunţ pe această cale pe oricine care va declara de acum înainte că eu fac selecţia la echipa naţională pe anumite criterii sau anumiţi impresari sau anumiţi jucători ai unor impresari vin la echipa naţională îi voi da în judecată. Primii care vor fi daţi în judecată vor fi cei de la Gsp, mâine voi vorbi cu avocatul şi îi voi da în judecată", a spus Contra.



Întrebat dacă se aşteaptă la critici şi după meciul cu Malta, Cosmin Contra a răspuns: "Să critice, dar să critice şi în mod constructiv, pentru că sunt jucători care suferă, au familii, nimeni nu se gândeşte la toate minciunile şi toate porcăriile care se scriu în ziare şi, din păcate, mi-am dat seama că acea atmosferă care se creează câteodată în Bucureşti la echipa naţională este şi din cauza atâtor minciuni care se spun prin ziare şi pe la televizor. Ar trebui să fie mai atenţi pentru că sunt oameni, sunt familii care sunt rănite de anumite afirmaţii ale unor oameni care nu se gândesc la viitorul fotbalistic al unor jucători şi nici la familiile acestora. Chiar dacă de când sunt eu la echipa naţională s-a pierdut doar un meci oficial, în Suedia, se pare că nu e suficient. Probabil că sunt alţii care pot face lucrurile mai bine. Nu am realizat nimic, dar suntem pe un drum bun, suntem în grafic pentru o calificare la Campioantul European, nu va fi uşor."



Reprezentativa României a învins, luni, în deplasare, selecţionata Maltei, scor 4-0 (3-0), în Grupa F de calificare la Euro-2020. Golurile au fost marcate de Puşcaş (7, 29), Chipciu (34) şi Man (90+1), scrie News.ro.





Clasament Grupa F:



1 Spania 12 puncte (11-2)

2 Suedia 7 (8-7)

3 România 7 (11-5)

4 Norvegia 5 (8-7)

5 Malta 3 (2-10)

6 Insulele Feroe 0 (3-12).



*La Euro 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.