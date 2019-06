Cristiano Ronaldo avertizează după victoria Portugaliei din Liga Națiunilor: "Vom încerca să câştigăm Campionatul European"

''Vom încerca să câştigăm (EURO), să ne alăturăm luptei pentru titlu'', a spus Ronaldo (34 ani) după partida de la Porto, citat de AFP.



''Am certitudinea că echipa naţională va fi şi mai bună, pentru jucătorii care sunt acum tineri se vor maturiza. Naţionala are viitor'', a declarat Ronaldo, cvintuplu câştigător al Balonului de Aur.



Cel mai bun marcator al fazei finale a Ligii Naţiunilor (3 goluri, toate în semifinala cu Elveţia), a subliniat că Portugalia a ''schimbat'' cursul istoriei din 2016, câştigând duminică al doilea trofeul internaţional, un titlu ''super important'', potrivit opiniei sale.





''Mulţumită lui Dumnezeu, lucrurile s-au petrecut bine pentru naţională în aceşti ultimi ani. Portugalia a câştigat lucruri importante precum EURO 2016 şi Liga Naţiunilor. Poate părea o muncă uşoară, dar a fost dificil, e nevoie de mult devotament şi de dorinţă. Cred că jucătorii merită să fie felicitaţi'', a declarat căpitanul naţionalei lusitane.



''Susţinerea portughezilor a fost crucială, atât în meciul cu Elveţia (3-1 în semifinală, n. red.), ca şi în finală, când am simţit energia lor şi echipa a jucat bine'', a mai spus vedeta echipei Juventus Torino.



''Am demonstrat că suntem o echipă excelentă, în faţa comentatorilor care erau foarte critici şi pesimişti'', a subliniat Ronaldo, care a comentat şi în legătură cu viitorul său la naţională: ''Sunt foarte fericit la selecţionată. Mereu sunt primit bine, iar cât voi avea forţă şi motivaţie voi continua să joc şi să reprezint culorile Portugaliei. Când vin la echipa naţională mă simt ca acasă. Sunt deja 16 ani de când sunt la naţională şi simt mereu acelaşi entuziasm ca la 18 ani. Voi da de fiecare dată tot ce pot''.



Selecţionata Portugaliei, campioana europeană en titre, a câştigat prima ediţie a Ligii Naţiunilor la fotbal, după ce a învins echipa Olandei cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, în finala jucată pe Stadionul ''Dragao'' din Porto. Lusitanii s-au impus prin golul marcat de Goncalo Guedes (60).