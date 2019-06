Cosmin Contra, înaintea meciului cu Malta: "Mă aştept la acea seriozitate pe care am avut-o la meciul cu Insulele Feroe"

“Mă aştept la acea seriozitate pe care am avut-o la meciul cu Insulele Feroe, în care ne-am făcut meciul uşor marcând trei goluri în zece minute. Asta mă aştept şi la ziua de mâine. Respectăm echipa Maltei, dar dacă vom fi concentraţi cred că nu vom avea probleme în a câştiga meciul. Sper să fiu inspirat în alegerea primului 11 şi să arătăm bine din toate punctele de vedere”, a spus Contra.El a menţionat că încearcă să evite o eventuală surpriză. “E clar că tratăm foarte serios acest meci cu Malta, chiar dacă venim după un rezultat pozitiv în Norvegia. Am reuşit să scoatem un egal preţios. Trebuie să tratăm foarte serios meciul cu Malta. Orice meci este periculos dacă nu-l tratezi cu seriozitate, asta am şi încercat să le transmit jucătorilor. Vor fi anumite schimbări în echipă, datorită prospeţimii, pentru că la meciul cu Norvegia s-a depus un efort imens şi avem nevoie de prospeţime pentru a putea să tratăm serios acest meci şi să încercăm să îl câştigăm”.Contra şi-ar fi dorit ca echipa României să obţină până acum mai multe puncte. “E clar că mi-aş fi dorit să am mai multe puncte, dar avem adversari foarte puternici în grupa noastră, care de-a lungul istoriei întotdeauna am avut probleme în a juca cu adversari din nord – Suedia, Norvegia, inclusiv Insulele Feroe sunt echipe care datorită structurii jocului nostru, calităţilor pe care le au jucătorii noştri întotdeauna ne pun în dificultate. Dar n-am cum să nu fiu mulţumit de atitudinea jucătorilor, de felul în care au încercat la fiecare meci să dea sută la sută, să încerce să câştige meciurile. Din păcate, la meciul din Suedia şi cel din Norvegia a trebuit să începem de la 2-0 şi nu este uşor. Dar sper ca la meciurile de acasă să fim mult mai concentraţi, să putem să avem noi 2-0 şi să fugă ei după egalare”.Selecţionerul a menţionat că nu are probleme de lot. “Benzar a avut o problemă personală în familie, suntem oameni şi trebuie să înţelegem anumite situaţii. Grigore are trei cartonaşe şi nu poate face parte din lotul pentru meciul cu Malta şi Benzar, cu problema personală, a fost lăsat acasă. Nu vom lăsa pe nimeni în tribună la meciul cu Malta. Nu ştiu dacă Răzvan Marin este disponibil pentru mâine. Depinde de senzaţiile pe care le are el, de cum se simte, vedem la antrenament”, a adăugat Contra.Reprezentativa României va întâlni selecţionata Maltei, luni, în deplasare, de la ora 21.45, în preliminariile Campionatului European din 2020.