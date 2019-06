Keșeru, despre golul egalizator din prelungiri cu Norvegia: "Nici nu îmi venea să cred. Mă gândeam să nu fie VAR"

România a scos in extremis un egal cu Norvegia, scor 2-2, rezultat care îi menține în cărți pe tricolori pentru calificarea la Euro 2020. Eroul partidei la Oslo a fost Claudiu Keșeru, autorul unei duble. Atacantul de 32 de ani a înscris golul egalizator în minutul 90+2', iar bucuria a fost una uriașă. "Senzație de nedescris, nici nu îmi venea să cred, am văzut arbitrul că se uita la centru, mă gândeam să nu fie VAR, erau atâtea gânduri în mintea mea", a spus Keșeru.





"Senzație de nedescris, nici nu îmi venea să cred, am văzut arbitrul că se uita la centru, mă gândeam să nu fie VAR, erau atâtea gânduri în mintea mea. Am văzut bucuria, se vedea pe fața noastră, asta merita orice efort posibil. Mi se părea frustrant, nu eram chiar inferiori să pierdem cu 2-0. Chiar am avut ocazii în repriza a doua, puteam să înscriem.





Am avut caracter, acest lot are caracter și acest antrenor care conduce echipa. Am început să facem presiune, să urcăm cu mai mulți oameni în terenul advers și au venit ocaziile. Există o balanță. Nu a fost cu Suedia, uitați că a intrat astăzi.



Eu zic că, la o victorie stăteam bine, la egal, așa și așa, la înfrângere, greu, dar mai aveam șanse. Am dat dovadă de multă abnegație, de curaj, de nonșalanță. La un moment dat jucam eliberați, fără nicio greutate pe umeri. În prima repriză păream timorați. Mi s-a părut că am fost solizi, nu am mai pierdut așa multe mingi. A fost o prestație solidă, după aceea am luat acele goluri și a fost nevoie de acea energie care a venit, toți de pe bancă transmiteau această energie și a fost bine", a spus Keșeru la final, potrivit Digi Sport.



Keșeru a ajuns la 12 goluri pentru România





"Am avut atâtea meciuri la națională în care au fost atâtea parade excepționale. La un moment dat nu avea cum să nu se întâmple. Eu, ca și atacant, sunt la capătul acțiunilor. Le avem cu noi, important este că se transmite acest lucru, atacăm fără niciun gând negativ.



Iar mai departe, faptul că, din 12 goluri, 7 le am în mandatul lui Cosmin, înseamnă multe. Un fan nu a venit la mine, a plecat la centru, a fost frumos, pentru că am reușit să ne bucurăm alături de ei. Am văzut că erau împraștiați pe tot stadionul", a explicat Keșeru.





Despre Ianis Hagi: "A adus acea nebunie în joc și s-a văzut"





"Ianis a intrat foarte bine și astăzi a adus acel spirit tânăr, acea lipsă de griji în joc, a intrat, a început să dribleze, a adus acel lucru în plus la care nu se aștepta nimeni. Cred că am jucat prea cum trebuie jucată prima repriză, nu am adus acel lucru ieșit din comun, dar el a adus acea nebunie în joc și s-a văzut", a concluzionat Keșeru, potrivit Digi Sport.





România va juca următorul meci luni, de la ora 21.45, în deplasare, cu Malta.









1. Spania (8-2) 9 puncte

2. Suedia (8-4) 7

3. România (7-5) 4

4. Malta (2-6) 3

5. Norvegia (6-7) 2

6. Insulele Feroe (3-10) 0



*La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.



Au rămas de disputat în Grupa F:



10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România , Spania – Suedia (ora 21:45)

, Spania – Suedia (ora 21:45) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

(ora 21:45) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

(ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

(ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia , Suedia – Spania (ora 21:45)

, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia , Spania – Malta (ora 21:45)

, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

