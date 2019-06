Cosmin Contra, după meciul cu Norvegia: "E un egal norocos. Ianis Hagi va fi titular în Malta"

Euro 2020, preliminarii

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, vineri, că România a obţinut un egal norocos, 2-2, cu Norvegia, în etapa a treia a Grupei F a preliminariilor Campionatului European din 2020, informează News.ro.





Ianis a intrat foarte bine, Maxim a intrat foarte bine, Ţucudean a intrat foarte bine, am schimbat un pic după 2-0 jocul echipei noastre şi am reuşit să marcăm de două ori. Chiar dacă este un egal norocos, este un egal care poate să ne califice. Sunt şanse, important este să ne refacem şi să câştigăm, luni, în Malta. Suedia are un meci în Spania, pe Bernabeu şi noi putem egala Suedia la puncte şi e clar că de acum înainte depindem de noi.





Trebuie să învăţăm atât din meciul cu Suedia, cât şi din meciul cu Norvegia, pentru că avem multe de învăţat, trebuie să învăţăm din greşeli, facem aceleaşi greşeli care ne costă. Dar sunt bucuros de acest punct, o să mă uit foarte atent la meciul din această seară, voi încerca să iau anumite decizii pentru meciul de luni. Toşca a crescut în joc, dar a suferit în joc pentru că nu au vorbit între ei, nici Grozav nu l-a ajutat pe faza defensivă, nu am avut aceeaşi agresivitate pe care am avut-o în banda dreaptă şi una este un jucător ca Odegaard care este un jucător foarte dezechlibrant, extraordinar de bun, nu degeaba l-a luat Real Madrid la 16 ani. Nu am avut dublaj, am suferit pe acea parte şi am încercat la pauză să fac anumite corectări din punctul ăsta de vedere, dar nu am reuşit şi a trebuit să fac anumite schimbări.





Sută la sută Ianis va fi titular în Malta. Dacă nu tratăm serios, cum am tratat şi meciul cu Insulele Feroe, lucrurile se pot complica. Trebuie să fim serioşi din primul minut, să dăm goluri cât mai repede şi să fim foarte concentraţi la ora jocului. Nu pot să fiu mulţumit, pentru că aştept mult mai mult de la Gicu Grozav. Eu ştiu ce poate Gicu Grozav să dea. Este un jucător care mie îmi place foarte mult, îl cunosc foarte bine, are nişte calităţi pe care nu le-a pus în valoare în seara asta şi a prins o zi mai slabă. Îmi asum anumite lcururi şi încerc pe viitor să fiu mai inspirat. Keşeru are o lovitură la genunchi, a strâns din dinţi a marcat două goluri, este bun jucător care are golul în sânge. Este un killer în preajma careului, a dat cinci goluri în ultimele trei meciuri, e un jucător care ne ajută foarte mult în momentul de faţă şi e clar că nu putem să-l scoatem din echipă", a declarat Contra, la Pro TV.

​"Este un egal norocos din punctul meu de vedere. Felul în care am jucat, cel puţin până la 2-0, e un egal norocos... Pe de altă parte, acest spirit de a nu se da bătuţi niciodată există în rândul echipei naţionale. Dar continuăm să facem greşeli care ne costă puncte, ne costă o califcare dacă nu înţelegem şi nu punem în aplicare ce facem la antrenamente şi greşim în continuare ca în curtea şcolii vom avea mult de suferit şi pe viitor.Felicit jucătorii pentru efortul pe care l-au depus, nu e uşor să joci împotriva unei echipe ca Norvegia, am ştiut că este o echipă foarte periculoasă din toate punctele de vedere, o echipă puternică, cu jucători dezechilibranţi, care pe contraatac ne-au pus mari probleme. Nu am ştiut să citim multe din fazele pe care ei le-au creat la poarta noastră. Primul gol vine dintr-o greşelă în lanţ a tuturor. Al doilea gol vine la fel, suntem cu omul şi trece prea uşor de noi. Sunt goluri care puteau fi evitate, dar după 2-0 am schimbat un pic tactica, un 4-3-1-2, un romb cu Ianis în spatele vârfurilor.România a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-0), meciul disputat, vineri, la Oslo, cu Norvegia, în etapa a treia a Grupei F a preliminariilor Campionatului European din 2020. "Tricolorii" au revenit după ce au fost conduşi cu 2-0, marcând golul egalizator în minutul 90+2. Au marcat: Elyounoussi '56, Odegaard '70 / Keşeru '76, '90+2.