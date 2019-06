Diego Maradona: "Dacă Manchester United are nevoie de un antrenor, eu sunt acela"

"El Pibe d'Oro" spune că este un fan al formaţiei de pe Old Trafford şi a dat de înţeles că Manchester United are nevoie de el pentru a-şi recăpăta gloria, după mai multe sezoane în care performanţele au fost sub aşteptări.



"Dacă Manchester United are nevoie de un antrenor, eu sunt acela! Ştiu că ei vând multe tricouri în toată lumea, însă au nevoie de trofee, iar eu pot face asta. United a fost echipa mea favorită din Anglia foarte mult timp. Au fost mulţi fotbalişti uriaşi în mandatul lui Alex Ferguson, însă acum o susţin pe Manchester City. Ştiu că nu ar trebui să fac asta, dar este datorită lui Kun Aguero. Vorbim foarte mult şi joacă într-o echipă foarte bună", a declarat Maradona, pentru FourFourTwo.



Maradona a făcut şi o analiză sumară a echipei lui Manchester United. Şi-a ales un favorit şi l-a criticat pe Paul Pogba: "De la United mi-a plăcut Ander Herrera. Pogba nu munceşte cât ar trebui. Am jucat pe Old Trafford (n. red. - în sferturile Cupei Cupelor, Manchester United - Barcelona 3-0). Ce mai zgomot! Ca pe "La Bombonera".



Campionul mondial cu Argentina din 1986 şi-a început cariera de antrenor în 1994, când a pregătit două echipe din ţara natală, Textil Mandiyu şi Racing Club. A urmat o pauză lungă, de 13 ani, iar apoi a devenit selecţionerul Argentinei, unde a petrecut aproape doi ani. Cariera lui Maradona s-a îndreptat apoi spre ţări exotice, unde a antrenat echipe precum Al Wasl, Al Fujairah sau Dynamo Brest. Din septembrie 2018, Maradona îi pregăteşte pe mexicanii de la Dorados de Sinaloa.



Manchester United a început sezonul cu Jose Mourinho pe bancă, însă rezultatele slabe au dus la plecarea portughezului. În locul său a fost numit norvegianul Ole Gunnar Solskjaer, care a avut o serie foarte bună de meciuri la început, însă a ratat toate obiectivele din acest sezon, fiind eliminat din Liga Campionilor şi terminând pe locul şase în Premier League.