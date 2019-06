Bogdan Andone, prezentat oficial ca antrenor principal al echipei FCSB

Bogdan Andone (44 de ani), fost secund al lui Mihai Teja în a doua parte a sezonului recent încheiat, a fost prezentat oficial ca antrenor principal al FCSB-ului, miercuri, într-o conferință de presă.





"Am primit vestea cu încredere și cu entuziasm. Mă așteptam să vedem care va fi programul echipei, pentru că mai am un an de contract cu FCSB. Este o mare provocare pentru mine. Sunt convins că vom forma o echipă agresivă, puternică, pentru că avem și un lot valoros", a declarat Bogdan Andone, potrivit Digi Sport.





Andone: "Îmi place filosofia de joc a lui Gică Hagi. Voi încerca să fac la fel și aici"







"Peste tot pe unde am antrenat eu, sistemul de joc în care am evoluat a fost 4-3-3. Începusem mereu în 4-2-3-1, dar apoi mereu am schimbat în 4-3-3. Îmi place filosofia de joc a lui Gică Hagi, de la Viitorul, pe care am încercat și eu mereu să o implementez. Voi încerca să fac la fel și aici, după care vom vedea cum vor evolua lucrurile.





Avem un lot echilibrat, bazat pe jucători cu vechime, dar și cu jucători tineri, de mare experiență. Sper să facem un mix și să scoatem maximum", a mai spus Andone.





Gigi Becali a explicat cum s-a ajuns la varianta Bogdan Andone: "MM mi-a spus mereu că Bogdan le face pe toate. Eu am pus la cap, MM n-a ştiut. I-am spus să stea liniştit, că avem antrenor, pe Bogdan Andone. Eu aveam acolo o apărare, care ştiam că o să vină, care era Bogdan Andone. Cu Edi (n.r. Edi Iordănescu) nu ştiu ce s-a întâmplat. Eu am vorbit cu el, ştiam că el o să fie, nu ştiu ce s-a întâmplat. Dacă Dumnezeu i-a deschis drumul lui Bogdan... Edi i-a dat mesaj lui MM şi nu are rost să mai vorbim de el. Înţeleg că el are de plătit 120.000 la clauză şi nu vrea să plătească. Atât! În rest, întrebaţi-l pe Edi."







În vârstă de 44 de ani, Bogdan Andone şi-a început cariera de antrenor ca fiind secundul lui Marius Şumudică. După ce Şumudică a plecat de la Astra Giurgiu, acesta a mers pe drumul său. A antrenat rând pe rând Olimpia Satu Mare, ASU Poli Timişoara, Metaloglobus şi Energeticianul. În acest sezon a fost secundul lui Mihai Teja la FCSB, potrivit Mediafax.



Ca jucător, Bogdan Andone a evoluat pentru Corvinul Hunedoara, Sportul Studenţesc, Rapid, Farul, Oţelul, Ferencvaros sau Apollon Limassol. A câştigat trei trofee în Giuleşti: titlul, Cupa şi Supercupa, între 1998 şi 1999.