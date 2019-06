VIDEO FC Barcelona și-a prezentat echipamentul pentru sezonul viitor - Federația croată ironizează noul desing al catalanilor

FC Barcelona și-a prezentat echipamentul pentru meciurile pe care le va disputa pe teren propriu în sezonul competițional 2019/2020. Pentru prima dată în istoria clubului, tricourile nu mai conțin tradiționalele dungi roș-albastre, acestea fiind înlocuite de pătrățele în aceleași culori. Noul echipament al catalanilor a atras atenția Federației de Fotbal a Croației, care a ironizat pe Twitter modelul ales de campioana Spaniei.



Noul design a avut ca sursă de inspirație chiar orașul Barcelona, mai exact cartierul Eixample, care găzduiește unele dintre emblematicele clădiri proiectate de marele arhitect Antoni Gaudi.

O altă caracteristică nouă a tricoului este poziția drapelului catalan. Acesta era situat de obicei în partea din spate a gulerului, dar pe noul tricoul apare în față, în formă de V.

"Echipamentul este inedit și interesant. Este diferit, dar este 100% Barca. Este bine ca designul să reprezinte legătura pe care o are clubul cu suporterii și cu oamenii care conduc orașul", a fost reacţia lui Gerard Piqué, potrivit site-ului oficial.



Pentru prima dată, campania de lansare pentru noul echipament include reprezentanți ai diferitelor sporturi profesionale de la Barça: Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets și Sergi Roberto (echipa masculină de fotbal); Lieke Martens, Alexia Putellas și Vicky Losada (echipa feminină de fotbal); Riqui Puig (Barça B), Pierre Oriola (baschet), Víctor Tomàs (handbal), Ignacio Alabart (hochei pe role) și Ferrão (futsal).

De asemenea, în filmulețul de prezentare al noului echipament apar diverse persoane ale căror talente au contribuit la progresul orașului și al comunității: oamenii de știință Laura Soucek și Marie Beaulie, cercetătoarea Diana Ballart, artistul Albert Barqué, trupa SamxSen, tânăra bucătar-șef Carlota Claver, fotografa Berta Vicente și modelul Candela Capitán.









Noul echipament al Barcelonei nu a fost însă pe gustul tuturor, primind multe critici din partea suporterilor. Chiar și Federația de Fotbal a Croației a reacționat pe Twitter: "Frumoasă încercare, FC Barcelona, dar nu poţi bate pătrăţelele roşii şi albe".



Într-o altă postare, forul croat a făcut referire la Ivan Rakitic, jucătorul Barcelonei care face parte din naționala Croației. "Ei bine, suntem convinși că Ivan Rakitic se va simți foarte bine în noul echpament al Barcelonei".





\uD83E\uDD14\uD83E\uDDD0\uD83D\uDE09 Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers \uD83D\uDD34⚪️#Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x