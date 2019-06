Mircea Rednic nu mai este antrenorul echipei Dinamo București

Mircea Rednic a fost numit la conducerea tehnică a dinamoviştilor pe 15 octombrie 2018, după 11 etape disputate în campionat.





Echipa din Ştefan cel Mare a fost eliminată din Cupa României, două săptămâni mai târziu, a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1 la începutul acestui an şi a încheiat sezonul pe locul 9 în clasament.





"Dincolo de rezultate, FC Dinamo Bucureşti îi mulţumeşte lui Mircea Rednic pentru activitatea pe banca echipei din Ştefan cel Mare.

Noua conducere tehnică a echipei va fi anunţată prin intermediul site-ului oficial al clubului", a anunţat sursa citată.

"Bogdan Bălănescu m-a anunțat astăzi că Ionuț Negoiță a luat decizia să mă demită. Am rămas surprins. Eu nu am avut nicio discuție cu Negoiță, ăsta este adevărul. Am pus foarte mult suflet și nu numai în perioada asta. Dacă mă mai gândesc să cumpăr clubul? Eu la ceea ce simt pentru Dinamo nu o să renunț niciodată. Problema este că nu avem stadion. Iar firma aia a lui Ionuț Negoiță nu deține palmaresul, nu deține mai nimic. Doar un tâmpit ca mine putea să bage bani așa. Dar măcar dacă se rezolva problema stadionului erau oameni interesați. Nu se știe ce se va întâmpla în viitor. Am spus că până la 60 de ani voi mai antrena și după aia vom vedea",