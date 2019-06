Jurgen Klopp, antrenor Liverpool: "Acesta este doar un început. Calificarea în finala de anul viitor este un obiectiv, dar va fi dificil"

Antrenorul Jurgen Klopp crede că victoria obţinută cu FC Liverpool în finala Champions League, împotriva formaţiei Tottenham Hotspur (2-0) reprezintă "doar un început" pentru echipa sa, care şi-a fixat ca ''obiectiv'' accederea în ultimul act al celei mai importante competiţii europene intercluburi şi în sezonul viitor, informează Agerpres.





"În această seară, a fost o mare provocare pentru cele două echipe, pentru că nu mai jucasem de trei săptămâni, trebuia să ne regăsim ritmul. Iar în condiţiile în care a fost destul de cald, a fost o adevărată bătălie. Am marcat atunci când trebuia, iar Allison a avut în finalul jocului câteva intervenţii de făcut, lăsând impresia că este de netrecut. Este o victorie pentru toţi suporterii noştri, vom trăi o noapte senzaţională, iar duminică vom sărbători la Liverpool", a declarat Klopp după meci.





"Am vorbit mult despre faptul că am pierdut numeroase finale în cariera mea. Acum sunt bucuros pentru familia mea, care este foarte apropiată de mine, iar în ultimele ocazii am plecat în vacanţă cu o medalie de argint, ceea ce nu este prea bine. Am plâns cu toţii pe teren din cauza emoţiilor, ceea ce înseamnă foarte mult. Însă ştiu foarte bine cum se simt cei de la Tottenham. Noi am înscris în momentele cele mai potrivite, dar i-am spus lui Pochettino că trebuie să fie mândri de ei. Am câştigat, însă dorim să continuăm să câştigăm. Acesta este doar un început pentru acest grup de jucători, care au o carieră în faţa lor. Calificarea în finala de anul viitor este un obiectiv, dar va fi dificil", a adăugat tehnicianul german.





FC Liverpool a câştigat pentru a şasea oară în istoria sa Champions League, impunându-se cu 2-0 în faţa rivalei Tottenham Hotspur, prin golurile egipteanului Mohamed Salah ('2) şi belgianului Divock Origi ('87), sâmbătă seara, pe stadionul Wanda Metropolitano din capitala Spaniei.

