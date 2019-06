Mauricio Pochettino, antrenor Tottenham: "Ar trebui să fim foarte mândri de munca noastră şi optimişti în privinţa viitorului"

Tehnicianul echipei Tottenham, Mauricio Pochettino, a declarat, sâmbătă seară, după finala Champions League, că formaţia sa ar trebui să fie mândră de felul în care a luptat până la sfârşit şi optimistă în ceea ce priveşte viitorul, potrivit News.r.o.

“Ar trebui să fim foarte mândri de munca noastră. Am luptat ca să ajungem în finală şi am luptat până la final. În repriza a doua am jucat foarte bine, nu e uşor să evoluezi împotriva unei echipe care se mişcă atât de bine. Am început finala de la 0-1, era o situaţie dificilă, dar am încercat. Suntem mândri de fani şi trebuie să fim optimişti în privinţa viitorului”, a spus Pochettino la postul Rai, potrivit tuttomercatoweb.com.





Formaţia Liverpool a câştigat, sâmbătă seară, la Madrid, pentru a şasea oară Champions League, impunându-se cu scorul de 2-0 (1-0) în finala cu Tottenham Hotspur.