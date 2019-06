Lumea fotbalului deplânge moartea lui Jose Antonio Reyes

Lumea fotbalului deplânge moartea fostului internaţional spaniol Jose Antonio Reyes, pe site-urile oficiale ale cluburilor şi pe reţelele de socializare apărând, sâmbătă, numeroase mesaje de condoleanţe, potrivit News.ro.

Arsenal Londra: “Toţi cei de la Arsenal sunt devastaţi de vestea şocantă că fostul nostru jucător Jose Antonio Reyes a murit într-un accident rutier în Spania. Jose Antonio Reyes 1983-2019. Odihneşte-te în pace, Jose”.

