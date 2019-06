Tottenham vs Liverpool (22:00) / Rivalitatea din Premier League se mută la Madrid - Trupa lui Pochettino, față în față cu istoria; "Cormoranii" visează la al șaselea trofeu

Echipele probabile:

Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane. Antrenor: Mauricio Pochettino.Incert: Kane (accidentat)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Antrenor: Jürgen Klopp.Absent: Keïta (accidentat)Damir Skomina (central), Jure Praprotnik, Robert Vukan (asistenți) - toți din Slovenia. Danny Makkelie (VAR) - Olanda; Antonio Mateu Lahoz (al patrulea oficial) - Spania.Tottenham și Liverpool, în semifinalele ediţiei 1972/1973 a Cupei UEFA. "Cormoranii" s-au impus cu 1-0 pe teren propriu și au fost învinși la Londra cu 2-1, dar s-au calificat în finală grație golului marcat în deplasare. Gruparea de pe Anfield a cucerit trofeul după 3-2 (3-0 tur, 0-2 retur) în finală cu Borussia Mönchengladbach., ''cormoranii'' având 79 de victorii, iar Spurs 48, alte 43 de partide încheindu-se la egalitate. Liverpool a pierdut doar una din ultimele 14 confruntări cu Spurs. În ambele dueluri din sezonul recent încheiat din Premier League, echipa lui Klopp s a impus cu 2-1.Wanda Metropolitano din Madrid va fi gazda finalei dintre Tottenham și Liverpool. Pe această arenă își desfășoară meciurile de pe teren propriu formația Atletico Madrid. Stadionul a fost inaugurat în septembrie 2017, înlocuind vechea "casă" a lui Atleti, Estadio Vicente Calderón.Wanda Metropolitano are o capacitate de 67.703 de locuri și a costat 240 de milioane de euro.Fiecare club finalist a primit din partea UEFA câte 17.000 de bilete.Capitala Spaniei a mai găzduit patru finale ale Cupei sau Ligii Campionilor, în 1957, 1969, 1980 şi 2010, toate pe Santiago Bernabeu, arena celor de la Real Madrid.s, care are în palmares un premiu Grammy, va cânta la ceremonia de deschidere a finalei de la Madrid. "Believer", "Radioactive" sau "Thunder" sunt printre cele mai cunoscute hit-uri ale trupei."Suntem onorați să cântăm la ceremonia de deschidere a finalei UEFA Champions League, pentru unii dintre cei mai pasionați fani ai sporturilor de pe planetă. Va fi un spectacol extraordinar în Madrid", a declarat Dan Reynolds, solistul principal al formației Imagine Dragons.Dua Lipa, Alicia Keys, Andrea Bocelli sau The Black Eyed Peas au cântat înaintea finalei Champions League în sezoanele precedente.Finala va începe sâmbătă,(12:00 Los Angeles, 15:00 New York, 16:00 Rio De Janeiro, 20:00 Liverpool, Londra), în timp ce în alte orașe va fi deja dumincă (New Delhi 00:30, Beijing 03:00, Tokyo 04:00 și Sydney 05:00).Meciul Tottenham vs Liverpool va fi transmis în direct în peste 200 de ţări și teritorii din întreaga lume.

Tottenham este al 40-lea club care a ajuns în finala celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

Pentru Tottenham va fi a cincea finală într-o competiție UEFA și a doua în fața unei echipe din Anglia. Londonezii au câștigat ediţia inaugurală a Cupei UEFA (1971/1972), după 2-1 în deplasare şi 1-1 acasă cu Wolverhampton Wanderers.

Tottenham poate deveni al şaselea club care câştigă cele trei competiţii europene (Cupa Campionilor/Champions League, Cupa Cupelor şi Cupa UEFA/Europa League), după Juventus, Ajax, Bayern Munchen, Chelsea şi Manchester United.

Tottenham a câștigat patru din cele opt meciuri jucate în compania echipelor engleze în competițiile UEFA (o remiză, trei înfrângeri).

Liverpool se află pentru al doilea an consecutiv în finala Champions League, anul trecut fiind învinsă de Real Madrid, scor 3-1.

''Cormoranii'' au câştigat de cinci ori cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent (1977, 1978, 1981, 1984, 2005).

Liverpool va juca a 21-a sa finală europeană. Pe lângă cele opt apariții din finala Cupei Campionilor/Champions League, Liverpool a mai câștigat trei trofee în Cupa UEFA/Europa League (1973, 1976, 2001), pierzând finala din 2016, a cucerit Supercupa Europei în 1977, 2001 şi 2005, pierzând în 1978 şi 1984. Au mai pierdut finala Cupei Cupelor în 1965/66, precum şi finalele Cupei Intercontinentale din 1981 şi 1984. Bilanțul "cormoranilor" în finalele UEFA: 11 victorii, 9 înfrângeri.

Liverpool este neînvinsă în ultimele cinci meciuri europene disputate contra echipelor englezești (3 victorii, două remize). "The Reds" au câștigat șapte din cele 20 de partide jucate împotriva rivalele de pe plan intern în competițiile UEFA (8 remize, 5 victorii).

Liverpool a încheiat pe locul doi în Premier League (97 puncte), după o luptă dusă până în ultima etapă cu Manchester City. De partea cealaltă, Tottenham s-a clasat pe locul patru la finalul sezonului (71 puncte).

Ce au spus cei doi antrenori:





Pochettino: "Suntem pregătiţi, pregătiţi să luptăm, să facem totul"





"Am început pregătirile pentru finală după ultimul meci din Premier League, cu Everton. După două zile de pauză, marţi dimineaţă am început. A fost o plăcere să pregătesc finala cu acest grup de jucători. Suntem pregătiţi, pregătiţi să luptăm, să facem totul. Când eşti în finală, trebuie să o câştigi. Adversarul trebuie respectat, dar noi vrem să scriem istorie şi putem face asta doar câştigând", a spus Mauricio Pochettino.





El a menţionat că o finală nu poate fi pregătită ca orice alt meci: "Cel mai important este să îţi creşti nivelul, să fii pregătit, să gestionezi emoţia. Trebuie să joci ca atunci când erai copil, să uiţi că se uită la tine un miliard de oameni, să-I priveşti pe cei din jurul tău şi să joci pentru ei, cu ei".





Pochettino consideră că tehnicianul rivalei Liverpool, Jurgen Klopp, este un mare antrenor. "Îl admir mult, îl apreciez mult. A ratat ceva şanse în finalele sale. Nu putem critic ape cineva pentru că a pierdut o finală în condiţiile în care cel mai greu este să ajungi acolo. Acolo este o chestiune de circumstanţe", a declarat Mauricio Pochettino, potrivit News.ro.





Klopp: "Dacă mă gândesc că Tottenham ar avea un avantaj, ar fi o nebunie"





"Cu siguranţă până acum am avut o carieră fără ghinion. Din 2012, cu excepţia anului 2017, am fost în fiecare an într-o finală cu echipa mea. Am ajuns acolo uneori cu noroc în unele momente, dar de cele mai multe ori trebuia să ajungem acolo. Probabil acum sunt deţinătorul recordului de semifinale câştigate în ultimii şapte ani. Dacă aş scrie o carte despre asta, probabil nu ar cumpăra-o nimeni.





Sunt un om normal. Dacă aş sta acum şi m-aş gândi că totul este despre mine, că eu sunt cauza, dacă m-aş vedea ca un pierzător sau aşa ceva, atunci am avea cu toţii o problemă. Dar eu nu privesc lucrurile astfel. (…) Nu am avut o carieră lipsită de noroc. Şi nu s-a terminat, mai am câţiva ani. Este ok. Putea fi mai bine, putea fi mai rău… Sunt în regulă.





Dacă mă gândesc că Tottenham ar avea un avantaj, ar fi o nebunie. Iar dacă Pochettino ar spune că avantajul este de partea echipei Liverpool, ar fi şi asta o nebunie. Nu ne gândim la asta, nu este vorba de a avea un avantaj acum ci de a munci pentru un avantaj mâine.





Ştiu că probabil oamenii spun că în acest an noi suntem favoriţi, pentru că am obţinut mai multe puncte în campionat, dar dacă vă uitaţi la meciurile cu Tottenham, a fost 2-1 ambele dăţi. În special meciul de acasă l-am câştigat cu un gol foarte ciudat. Am fost foarte buni în ambele meciuri şi totuşi a fost doar 2-1. Aşa că nu există avantaj înainte de meci", a declarat Jurgen Klopp, potrivit News.ro.





Bilanțul celor două echipe atunci când s-a ajuns la loviturile de departajare (în competițiile UEFA):



Liverpool: 3 victorii, o înfrângere



4-5 v Beşiktaş, 2014/15 UEFA Europa League - șaisprezecimi

4-1 v Chelsea, 2006/07 UEFA Champions League - semifinale

3-2 v AC Milan, 2004/05 UEFA Champions League - finala

4-2 v Roma, 1983/84 Cupa Campionilor Europeni - finala



Tottenham: o victorie, două înfrângeri



4-3 v Anderlecht, 1983/84 Cupa UEFA Cup - finala

5-6 v PSV Eindhoven, 2007/08 Cupa UEFA Cup - optimi

1-4 v Basel, 2012/13 UEFA Europa League - sferturi



Rezultatele înregistrate de Liverpool în finala Cupei Campionilor Europeni/Champions League:



1976/77: Liverpool 3-1 Borussia Monchengladbach

1977/78: Liverpool 1-0 Club Brugge

1980/81: Liverpool 1-0 Real Madrid

1983/84: Liverpool 1-1 Roma (Liverpool a câștigat cu 4-2 la penaltiuri)

1984/85: Juventus 1-0 Liverpool

2004/05: Liverpool 3-3 AC Milan (Liverpool a câștigat cu 3-2 la penaltiuri)

2006/07: AC Milan 2-1 Liverpool

2017/18: Real Madrid 3-1 Liverpool





Drumul celor două echipe până în finală:





Tottenham





Faza grupelor: locul 2 în Grupa B (8 puncte)

Rezultate: 1-2 (deplasare) și 1-0 (acasă) cu Inter; 2-4 (a) și 1-1 (d) cu Barcelona; 2-2 (d) și 2-1d(a) cu PSV



Optimi: 3-0 (a) și 1-0 (d) cu Borussia Dortmund

Sferturi: 1-0 (a) și 3-4 (d) cu Manchester City

Semifinale: 0-1 (a) şi 3-2 (d) cu Ajax Amsterdam



Liverpool





Faza grupelor: locul 2 în Grupa C (9 puncte)

Rezultate: 3-2 (a) și 1-2 (d) cu PSG; 0-1 (d) și 1-0 (a) cu Napoli; 4-0 (a) și 0-2 (d) cu FK Crvena zvezda



Optimi: 0-0 (a) și 3-1 (d) cu Bayern Munchen

Sferturi: 2-0 (a) și 4-1 (d) cu FC Porto

Semifinale: 0-3 (d) şi 4-0 (a) cu FC Barcelona





Statistici finala Cupei Campionilor Europeni/ Champions League



Jucătorii cu cele mai multe apariții:





8= Francisco Gento (Real Madrid)

8= Paolo Maldini (AC Milan)

7 Alfredo di Stéfano (Real Madrid)

6= Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

5= Patrice Evra (Monaco, Manchester United, Juventus)

5= Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)

5= Edwin van der Sar (Ajax, Manchester United)



Jucătorii cu cele mai multe goluri:





7= Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

7= Ferenc Puskás (Real Madrid)

4 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

3 Gareth Bale (Real Madrid)

3= Eusébio (Benfica)

3= Sandro Mazzola (Internazionale Milano)

3= Gerd Müller (Bayern München)

3= Héctor Rial (Real Madrid)

2= Samuel Eto'o (Barcelona)

2= Filippo Inzaghi (AC Milan)

2= Daniele Massaro (AC Milan)

2= Lionel Messi (Barcelona)

2= Sergio Ramos (Real Madrid)

2= Raúl González (Real Madrid)

2= Mario Mandžukić (Bayern München, Juventus)

2= Hernán Crespo (AC Milan)

2= Diego Milito (Internazionale Milano)

2= Karl-Heinz Riedle (Borussia Dortmund)



Cele mai multe goluri într-o finală:







2= Gareth Bale (Real Madrid 3-1 Liverpool, 26/05/2018)

2= Hernán Crespo (AC Milan 3-3aet Liverpool, Liverpool win 3-2 on pens, 25/05/2005)

2= Filippo Inzaghi (AC Milan 2-1 Liverpool, 23/05/2007)

2= Daniele Massaro (AC Milan 4-0 Barcelona, 18/05/1994)

2= Diego Milito (Bayern 0-2 Inter Milan, 22/05/2010)

2= Karlheinz Riedle (Borussia Dortmund 3-1 Juventus, 28/05/1997)

2= Cristiano Ronaldo (Juventus 1-4 Real Madrid, 03/06/2017)



Antrenori:



Cele mai multe victorii:

UEFA Champions League 3= Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014)

3= Zinédine Zidane (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

Cupa Campionilor

3= Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978, 1981)



Cele mai multe apariții: 4= Marcello Lippi (Juventus 1996, 1997, 1998, 2003)

4= Sir Alex Ferguson (Manchester United 1999, 2008, 2009, 2011)

4= Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2005, 2007, Real Madrid 2014)



Cele mai multe victorii consecutive:

UEFA Champions League 3 Zinédine Zidane (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

Cupa Campionilor 2= Luis Carniglia (Real Madrid 1958, 1959)

2= Brian Clough (Nottingham Forest 1979, 1980)

2= Béla Guttman (Benfica 1961, 1962)

2= Helenio Herrera (Inter Milan 1964, 1965)

2= Ștefan Kovács (Ajax 1972, 1973)

2= Dettmar Kramer (Bayern München 1975, 1976)

2= Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978)

2= Arrigo Sacchi (AC Milan 1989, 1990)

2= José Villalonga (Real Madrid 1956, 1957)



Finale câștigate cu mai multe cluburi:



3 Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014)

2= Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983)

2= Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern München 2013)

2= Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund 1997, Bayern München 2001)

2= José Mourinho (Porto 2004, Inter Milan 2010)



11 AC Milan

10 Bayern München

9=Juventus

9= Liverpool

8 Barcelona

7 Benfica

6 Ajax

5= Manchester United

5= Inter



Cele mai multe finale consecutive:

UEFA Champions League 3= AC Milan (1992/93–1994/95)

3= Juventus (1995/96–1997/98)

3= Real Madrid (2015/16–2017/18)

Cupa Campionilor 5 Real Madrid (1955/56–1959/60)

3= AC Milan (1992/93–1994/95)

3= Ajax (1970/71–1972/73)

3= Benfica (1959/60–1962/63)

3= Bayern München (1973/74–1975/76)

3= Real Madrid (2015/16–2017/18)



Cele mai multe victorii consecutive:



UEFA Champions League

3 Real Madrid (2015/16–2017/18)

Cupa Campionilor

5 Real Madrid (1955/56–1959/60)

3= Ajax (1970/71–1972/73)

3= Bayern München (1973/74–1975/76)

3= Real Madrid (2015/16–2017/18)



2= Juventus (1996/97–1997/98)

2= Valencia (1999/2000–2000/01)

ea mai mare victorie:

UEFA Champions League

4-0 AC Milan v Barcelona (18/05/1994)

Cupa Campionilor

7-3 Real Madrid v Eintracht Frankfurt (18/05/1960)

4-0 Bayern München v Atlético Madrid (17/05/1974 – la rejucare, inițial a fost 1-1)

4-0 AC Milan v Steaua Bucureşti (24/05/1989)

4-0 AC Milan v Barcelona (18/05/1994)



Cele mai multe goluri într-o finală:

UEFA Champions League 6 Liverpool 3-3 (după prelungiri) AC Milan (Liverpool a câștigat cu 3-2 la penalty-uri, 25/05/2005)

Cupa Campionilor 10 Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt (18/05/1960)



Cel mai bătrân jucător care a ajuns în finală:



41 ani 86 zile Dino Zoff (Hamburg 1-0 Juventus, 1982/83)



Cel mai bătrân marcator într-o finală:



36 ani 333 zile Paolo Maldini (AC Milan 3-3 Liverpool – Liverpool a câștigat cu 3-2 la penalty-uri – 2004/05)



Cel mai bătrân jucător care a câștigat finala:



38 ani 331 zile Paolo Maldini (AC Milan 2-1 Liverpool, 2006/07)



Cel mai bătrân jucător care a pierdut finala:



41 ani 86 zile Dino Zoff (Hamburg 1-0 Juventus, 1982/83)



Cel mai tânăr jucător care jucat finala:



18 ani 139 zile António Simões (Benfica 5-3 Real Madrid, 1961/62)



Cel mai tânăr marcator într-o finală:



18 ani, 327 zile Patrick Kluivert (Ajax 1-0 AC Milan, 1994/95)



Cel mai tânăr jucător care a câștigat finala:



18 ani 139 zile António Simões (Benfica 5-3 Real Madrid, 1961/62)



Cel mai tânăr jucător care a pierdut finala:



18 ani 307 zile Kiki Musampa (Ajax 1-1 Juventus, Juventus a câștigat cu 4-2 la penalty-uri, 1995/96)



8 Anglia (Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur)

6= Italia (AC Milan, Fiorentina, Inter Milan, Juventus, Roma, Sampdoria)

6= Germania (Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Hamburg, Leverkusen)

4= Spania (Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Valencia)

4= Franța (Marseille, Monaco, Saint-Étienne, Stade de Reims)

3 Olanda (Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven)

2 Portugalia (Benfica, Porto)



Țările cu cele mai multe echipe diferite învingătoare în finală:



5 Anglia (Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest)

3= Italia (AC Milan, Inter Milan, Juventus)

3= Olanda (Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven)

2= Germania (Bayern München, Borussia Dortmund)

2= Spania (Barcelona, Real Madrid)

2= Portugalia (Benfica, Porto)



Cluburile cu cele mai multe apariții în finală după țară (inclusiv 2018/19):



29 Spania (Real Madrid 16, Barcelona 8, Atlético Madrid 3, Valencia 2)

28 Italia (AC Milan 11, Juventus 9, Inter Milan 5, Fiorentina 1, Roma 1, Sampdoria 1)

22 Anglia (Liverpool 9, Manchester United 5, Chelsea 2, Nottingham Forest 2, Arsenal 1, Aston Villa 1, Leeds United 1, Tottenham Hotspur 1)

17 Germania (Bayern München 10, Borussia Dortmund 2, Hamburg 2, Borussia Mönchengladbach 1, Bayer Leverkusen 1, Eintracht Frankfurt 1)

9 Portugalia (Benfica 7, Porto 2)

8 Olanda (Ajax 6, PSV Eindhoven 1, Feyenoord 1)

6 Franța (Marseille 2, Stade de Reims 2, Monaco 1, St-Étienne 1)

2 Scoția (Celtic 2)

2 România (Steaua Bucureşti 2)

1 Grecia (Panathinaikos 1)

1 Serbia (Crvena Zvezda 1, Partizan 1)

1 Suedia (Malmö 1)