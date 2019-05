Liga 1, play-out: Dinamo - FC Voluntari 0-0 / Costin Lazăr (38 ani), la ultimul meci din carieră

Lazăr a jucat până în minutul 87. La ieşirea de pe teren, el şi-a îmbrăţişat toţi colegii şi pe tehnicianul Cristiano Bergodi.



În minutul 90+3, centralul Sebastian Colţescu i-a lăsat locul rezervei Cristian Dumitrică, pentru care a fost ultimul meci din carieră. Astfel, Dumitrică a fost cel care a fluierat finalul jocului.





“Mă simt foarte bine, mă simt apreciat mai ales de echipa mea, de oamenii care m-au susţinut astăzi. Mă voi orienta spre o carieră de antrenor. Am mai multe amintiri frumoase, de la Sportul Studenţesc, de la Rapid, de la PAOK şi de la Voluntari. Sunt mulţumit de ce am realizat. Am fost foarte emoţionat înainte de acest meci. E un sentiment ciudat, acum după meci am început să conştientizez că mi s-a încheiat cariera”, a spus Lazăr la Digi Sport.





Costin Lazăr a jucat de-a lungul carierei pentru Sportul Studenţesc, Rapid, PAOK Salonic, Panetolikos, Iraklis şi, ultima dată, FC Voluntari. El a evoluat şi pentru naţionala României, în 31 de meciuri, în perioada 2005-2015.







Au evoluat echipele:





Dinamo: Mandanda - Ciobotariu, Klimavicius, Grigore – Zenke (N. Jaadi ’68), Filip, N'Diaye (Şerban ’80), Sorescu – R. Jaadi - Montini, Popa (Christovao ’61). Antrenor: Mircea Rednic



FC Voluntari: Vâtcă - Miranda, Russo, Hodorogea, Vlad - Gheorghe, Lazăr (Răuţă ’87), Laidouni – Pîrcălabu (Popadiuc ’67), Belahmeur (Deac ’74), Bălan. Antrenor: Cristiano Bergodi



Cartonaş galben: Klimavicius ‘67



Arbitri: Sebastian Colţescu - Cosmin Vatamanu, Mihăiţă Necula - Cristian Dumitrică;



Observatori: Liviu Ciubotariu şi Marian Ivan.





''Mulţumim, Costin Lazăr! Ai fost pe teren şi în afara lui jucătorul de care am avut nevoie. Ai pus umărul la greu, ai încurajat jucătorii tineri, le-ai insuflat o parte din experienţa ta de jucător. Ai un suflet mare, un caracter de mare sportiv de care noi şi fotbalul avem nevoie.







Mulţumim, Costin Lazăr, pentru că ai crezut în noi, pentru că ne-ai ajutat şi ne-ai adus satisfacţii prin evoluţiile tale. Suntem mândri că te-am avut alături de noi în echipa noastră.







Costin Lazăr se va retrage din activitatea de fotbalist, mâine, la finalul partidei Dinamo Bucureşti - FC Voluntari. Omul decisiv al Supercupei României din 2017, câştigată de FC Voluntari, va bifa 530 de partide în întreaga sa carieră reuşind să înscrie de 32 de ori'', a fost anunțul ilfovenilor, înaintea meciului de retragere al lui Costin Lazăr.



Tot vineri, FC Botoşani a învins în deplasare Poli Iaşi, scor 2-0.



Duminică sunt programate ultimele două meciuri ale sezonului, Hermannstadt – Dunărea Călăraşi (ora 18.30) şi Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna (21.00).





Clasament play-out:



1. Gaz Metan Mediaș 45

2. FC Botoșani 44 (+ un joc)

3. Dinamo București 43 (+ un joc)

4. Poli Iași 31 (+ un joc)

5. Voluntari 31 (+ un joc)

6. Călărași 25

7. FC Hermannstadt 24

8. Concordia 19