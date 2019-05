Jurgen Klopp: "Probabil sunt deţinătorul recordului de semifinale câştigate în ultimii şapte ani. Dacă aş scrie o carte despre asta, nu ar cumpăra-o nimeni"

Tehnicianul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat, vineri, că nu consideră că a avut până acum o carieră cu ghinion, el menţionând totuşi că este, probabil, “deţinătorul recordului de semifinale câştigate în ultimii şapte ani”, scrie News.ro.





“Cu siguranţă până acum am avut o carieră fără ghinion. Din 2012, cu excepţia anului 2017, am fost în fiecare an într-o finală cu echipa mea. Am ajuns acolo uneori cu noroc în unele momente, dar de cele mai multe ori trebuia să ajungem acolo. Probabil acum sunt deţinătorul recordului de semifinale câştigate în ultimii şapte ani. Dacă aş scrie o carte despre asta, probabil nu ar cumpăra-o nimeni. Sunt un om normal. Dacă aş sta acum şi m-aş gândi că totul este despre mine, că eu sunt cauza, dacă m-aş vedea ca un pierzător sau aşa ceva, atunci am avea cu toţii o problemă. Dar eu nu privesc lucrurile astfel. (…) Nu am avut o carieră lipsită de noroc. Şi nu s-a terminat, mai am câţiva ani. Este ok. Putea fi mai bine, putea fi mai rău… Sunt în regulă”, a spus Jurgen Klopp, potrivit site-ului oficial al FC Liverpool.



Klopp consideră că niciuna dintre cele două echipe nu are un avantaj în ceea ce priveşte mentalitatea înaintea finalei LC: “Dacă mă gândesc că Tottenham ar avea un avantaj, ar fi o nebunie. Iar dacă Pochettino ar spune că avantajul este de partea echipei Liverpool, ar fi şi asta o nebunie. Nu ne gândim la asta, nu este vorba de a avea un avantaj acum ci de a munci pentru un avantaj mâine. Ştiu că probabil oamenii spun că în acest an noi suntem favoriţi, pentru căam obţinut mai multe puncte în campionat, dar dacă vă uitaţi la meciurile cu Tottenham, a fost 2-1 ambele dăţi. În special meciul de acasă l-am câştigat cu un gol foarte ciudat. Am fost foarte buni în ambele meciuri şi totuşi a fost doar 2-1. Aşa că nu există avantaj înainte de meci”.



Tehnicianul a precizat că este într-o formă bună şi are o dispoziţie bună înaintea finalei LC. “Chiar şi atunci când am neşansă, încerc din nou, din nou şi din nou şi nu pierd timp înaintea unui meci fiind prost dispus. Am destul timp pentru asta după meci. Vom fi acolo şi vom încerca să avem un joc foarte pozitiv”, a adăugat el.



Liverpool întâlneşte echipa Tottenham, sâmbătă seară, de la ora 22.00, în finala Ligii Campionilor. Partida se va disputa pe stadionul Metropolitano din Madrid.