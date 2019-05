Inter Milano a anunţat despărțirea de antrenorul Luciano Spalletti

Plecarea lui Spalletti, care mai avea doi ani de contract, intervine într-un moment în care media italiană vehiculează tot mai insistent venirea lui Antonio Conte, ex-selecţioner al Italiei şi fost antrenor la Juventus şi Chelsea.''FC Internazionale Milano poate confirma că Luciano Spalletti nu mai este antrenorul primei echipe. Clubul îi mulţumeşte lui Spalletti pentru munca lui şi rezultatele obţinute împreună'', se arată într-un comunicat postat pe Twitter.Spalletti, 60 ani, nu a câştigat niciun trofeu cu Inter, dar a clasat clubul milanez pe locul 4 în ambele sale sezoane din Serie A. Anterior, Inter ratase timp de şase ani prezenţa în Liga Campionilor. În cariera sa, Spalletti a mai antrenat echipe precum AS Roma, Zenit Sankt Petersburg, Udinese şi Sampdoria. El are în palmares două trofee în Cupa Italiei (cu AS Roma), Supercupa Italiei (AS Roma), titlul, cupa şi Supercupa în Rusia (Zenit).La începutul acestui sezon, după aducerea lui Radja Nainggolan (Roma) şi a lui Lautaro Martinez (Racing Club), Inter a sperat că va reuşi să stopeze hegemonia lui Juventus în Serie A.