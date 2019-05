FOTO Petr Cech, în lacrimi după ultimul meci al carierei: "Sunt mândru de mine. Am făcut tot ce am putut"

Petr Cech, portarul celor de la Arsenal, și-a încheiat cariera cu eşecul din finala Europa League, scor 1-4, chiar în fața fostei sale echipe, Chelsea. Portarul în vârstă de 37 de ani nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul partidei în care a avut o prestație excelentă, chiar dacă a încasat patru goluri. Cehul nu a avut ce să își reproșeze după finala de la Baku: "Sunt mândru de mine. Am făcut tot ce am putut".



"Sunt mândru de mine şi de ultimul meci al carierei mele. Am făcut tot ce am putut. Nu am regrete, cu toate că încheiem sezonul cu mâinile goale. Merităm cel puţin un trofeu, pentru că am muncit mult", a spus Cech, potrivit L’Equipe.





Cifrele impresionante ale lui Petr Cech





De-a lungul carierei, Cech a disputat 850 de meciuri, păstrând poarta intactă în 367 dintre ele. Are 20 de trofee în palmares și 124 de selecții în naționala Cehiei.







Petr Cech a petrecut 11 sezoane pe Stamford Bridge, în perioada 2004-2015, câștigând alături de Chelsea 17 trofee: Champions League (2012), Europa League (2013), patru titluri de campion al Angliei (2005, 2006, 2010, 2015), patru Cupe ale Angliei (2007, 2009, 2010, 2012), trei Cupe ale Ligii engleze (2005, 2007, 2015) și patru SuperCupe ale Angliei (2005, 2006, 2009, 2010).





În 2015, Petr Cech a fost transferat la Arsenal, alături de care a cucerit Cupa Angliei în 2017 şi Supercupa Angliei în 2016 şi 2018.



Petr Cech și-a anunțat retragerea încă de la începutul anului: "Este al 20-lea meu sezon ca profesionist. Sunt 20 de ani de când am semnat primul contract de profesionist, deci cred că e momentul potrivit să anunţ că mă voi retrage la finalul acestui sezon. Am jucat 15 ani în Premier League, am câştigat fiecare trofeu posibil, aşa că simt că am câştigat tot ce se poate cuceri. Voi continua să muncesc la Arsenal şi sper să-mi mai adaug un trofeu în acest sezon, apoi voi vedea ce îmi rezervă viaţa în afara terenului", a fost mesajul de adio al lui Petr Cech, potrivit Digi Sport.