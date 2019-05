Eden Hazard și-a anunțat plecarea de la Chelsea după o evoluție de excepție în finala EL: "Cred că a sosit timpul pentru o nouă provocare"

"Cred că este un rămas bun, dar în fotbal nu se ştie niciodată. Visul meu a fost să joc în Premier League şi am făcut-o timp de şapte ani la unul dintre cele mai mari cluburi. Acum cred că a sosit timpul pentru o nouă provocare", a declarat Hazard.



Viitoarea destinaţie a fotbalistului belgian nu mai este un secret pentru nimeni, fiind dorit cu insistenţă de Real Madrid, echipă pregătită de francezul Zinedine Zidane, care nu şi-a ascuns niciodată admiraţia faţă de Hazard, pe care l-a descris drept "un jucător fantastic".



Chiar dacă mai are doar un an de contract cu Chelsea, madrilenii vor plăti probabil o sumă foarte mare, aproximativ 130 milioane euro conform presei internaţionale, pentru a-l aduce pe Hazard pe Santiago Bernabeu chiar din această vară, în condiţiile în care oficialii clubului londonez fac tot posibilul pentru a-şi păstra vedeta.



Dacă suma de transfer se va confirma, Eden Hazard va deveni cel mai scump jucător din istoria lui Real Madrid, depăşindu-l pe galezul Gareth Bale, pentru care spaniolii au plătit 101 milioane euro în 2013 şi care acum este pe picior de plecare.



În vârstă de 28 ani, Eden Hazard a fost achiziţionat de Chelsea în 2012, de la formaţia franceză Lille OSC. În cele şapte sezoane petrecute pe Stamford Bridge, belgianul a disputat 352 de meciuri în toate competiţiile, înscriind 110 goluri. El a cucerit cu echipa londoneză două titluri de campion al Angliei (2015, 2017) şi două trofee Europa League (2013, 2019).







