Explicația lui Unai Emery pentru eșecul din finala Europa League: "Primul gol primit a schimbat totul"

“Felicitări echipei Chelsea. Noi am jucat bine în prima repriză, am avut ocazii, dar primul gol primit a schimbat totul. Am încercat să rămânem în joc, dar al doilea gol ne-a făcut treaba şi mai grea”, a spus Emery la BT Sport.



Potrivit arsenal.com, Unai Emery a mai declarat că echipa sa a făcut un nou pas înainte: “Suntem dezamăgiţi, dar per total am făcut un nou pas pentru a deveni mai buni şi competitivi. Am făcut încă un pas faţă de anul trecut”.



Formaţia Chelsea Londra a câştigat, miercuri seară, pentru a doua oară Liga Europa, învingând în finala de la Baku rivala din Premier League Arsenal Londra, cu scorul de 4-1.













