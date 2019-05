Maurizio Sarri: "Sunt norocos că sunt la Chelsea. Cred că merit să rămân"

"Trebuie să discut cu conducerea clubului. Sezonul s-a încheiat acum, astfel că joi voi discuta cu conducerea clubului, cum este la orice club la finalul sezonului. Trebuie să ştiu ce poate face clubul pentru mine, ce pot face eu mai bine pentru club. În câteva zile vom lua o decizie, dar am contract. Sunt norocos că sunt la Chelsea, unul dintre cele mai bune cluburi din cel mai bun campionat din lume. În acest moment sunt fericit, dar bineînţeles că vreau să ştiu dacă clubul este mulţumit şi ce putem face mai bine. Cred că merit să rămân, dar este doar opinia mea", a spus Sarri.



El l-a lăudat pe Eden Hazard: “Hazard este un jucător minunat, dar trebuie să petreci două sau trei luni pentru a-l înţelege ca om. Atunci când îl înţelegi ca om, este un om minunat. Ştiam că Eden vrea să plece, dar am vrut să îi respect decizia”



Maurizio Sarri s-a declarat încântat de câştigarea Ligii Europa. "Sunt foarte fericit. Acest trofeu este foarte important pentru noi. Am meritat să câştigăm. După ce am avut probleme în ianuarie şi februarie, am reacţionat. Până la urmă am ajuns în Liga Campionilor prin Liga Europa, ceea ce nu este uşor. Am jucat finala Cupei Ligii în care ne-am calificat trecând de finalistele LC Liverpool şi Tottenham, iar finala cu Manchester City am pierdut-o la loviturile de departajare. În Liga Europa am jucat 12 meciuri, am câştigat 12 şi am remizat în trei, astfel că sunt de părere că am meritat victoria. Sunt foarte mulţumit de jucătorii mei", a adăugat tehnicianul.



Formaţia Chelsea Londra a câştigat, miercuri seară, pentru a doua oară Liga Europa, învingând în finala de la Baku rivala din Premier League Arsenal Londra, cu scorul de 4-1.





