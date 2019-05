​Europa League: Chelsea vs Arsenal (de la 22:00) / Finala londoneză de la Baku - Miză dublă pentru "tunari"

​Doar câteva ore ne despart de meciul care va decide noua campionată a Europa League. Câștigătoare a competiției în 2013, Chelsea se va duela cu rivala Arsenal, echipă aflată în căutarea unui loc de Champions League pentru sezonul viitor. A 198-a întâlnire dintre cele două echipe londoneze (doar a treia într-o competiție europeană) va avea loc în Azerbaidjan, pe Stadionul Olimpic din Baku.





Partida va începe la ora 22:00 și va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.



Echipele probabile:



Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kanté/Kovačić, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.





Antrenor Maurizio Sarri

Absenți: Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Rüdiger, Ampadu

Incerți: Kanté, Cahill



Arsenal: Čech; Kolasinač, Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi, Maitland-Niles; Xhaka, Torreira; Aubameyang, Özil; Lacazette.









Absent: Ramsey, Denis Suárez, Bellerín, Holding, Mkhitaryan

Incert: Welbeck



Chelsea vs Arsenal, istoria confruntărilor:



Întâlniri directe: 197

Victorii Chelsea: 63

Victorii Arsenal: 76

Remize: 58

Golaveraj: 256-275





Chelsea vs Arsenal, în competițiile europene



Întâlniri directe: 2

Victorii Chelsea: 1

Victorii Arsenal: 0

Remize: 1

Golaveraj: 3-2



Întâlniri directe:



2003/2004: sferturile Champions League



Chelsea vs Arsenal 1-1

Arsenal vs Chelsea 1-2



Cine arbitrează finala:



Italianul Gianluca Rocchi (45 ani) va fi centratul finalei dintre Chelsea și Arsenal. Rocchi a mai arbitrat Supercupa Europei din 2017 (Manchester United vs Real Madrid 1-2) și a fost al patrulea oficial al finalelor Europa League din 2010 (Atletico Madrid vs Fulham 2-1) și din 2017 (Manchester United vs Ajax Amsterdam 2-0).



Central: Gianluca Rocchi (Italia)

Asistenți: Filippo Meli, Lorenzo Manganelli (ambii din Italia)

Al patrulea oficial: Daniele Orsato (Italia)

VAR: Massimiliano Irrati (Italia)

Asistenți VAR: Marco Guida (Italia), Szymon Marciniak (Polonia)

Offside VAR: Paweł Sokolnicki (Polonia)



Ceremonia de deschidere



Britanicul Jonas Blue, cunoscut mai ales pentru melodiile Rise și Polaroid, va cânta la ceremonia de deschidere. În timpul reprezentației, acesta va fi acompaniat de 150 de dansatori locali pe Stadionul Olimpic din Baku.



Cine este ambasadorul finalei



Fostul internațional olandez Pierre van Hooijdonk, născut la Steenbergen, va fi ambasadorul finalei. Acesta a câștigat ediția 2001/02 a Cupei UEFA cu Feyenoord. Acesta a fost golgheterul ediției și a înscris două goluri în finala cu Borussia Dortmund.



Finala de la Baku va fi primul meci din Europa League care va beneficia de sistemul VAR. De asemenea, echipele vor avea la dispoziție o a patra schimbare, dacă partida va ajunge în prelungiri.



Pentru prima oară, finala Europa League are loc cu doar patru zile înaintea finalei UEFA Champions League. Oficialii au luat această decizie pentru a fi siguri că toate campionatele interne să fie încheiate la ora partidei.



Stadionul Olimpic din Baku are o capacitate de aproape 70.000 de locuri. La această finală poate fi doborât recordul pentru asistență în finala competiției stabilit în 1999, când Parma și Marseille s-au întâlnit la Moscova.



De știut despre cele două echipe:

Arsenal, echipă obișnuită cu Champions League (19 prezențe consecutive înaintea sezonului precedent), a ajuns în semifinalele competiției la prima participare (învinsă de Atletico), iar de această dată s-a calificat în ultimul act. Prima deplasare a "tunarilor" din acest sezon european a avut loc chiar pe Stadionul Olimpic din Baku. În etapa a doua a grupelor, Arsenal a învins Qarabag cu scorul de 3-0. Arsenal Londra a câștigat ultimele cinci partide disputate în Europa League. Totuși, "tunarii" nu au reușit să câștige într-o competiție europeană în fața echipelor din Anglia. Două remize și patru înfrângeri au adunat aceștia, pierzând ultimele trei meciuri. Chelsea a ajuns în finală fără să piardă vreun meci. 11 victorii și trei remize a înregistrat echipa antrenată de Maurizio Sarri. În timp ce Chelsea și-a asigurat prezența în cea mai importantă competiție europeană în sezonul viitor, terminând pe poziția a treia în Premier League, Arsenal trebuie să câștige finala de la Baku pentru a se califica în Champions League (a terminat pe poziția a cincea în campionatul Angliei). Chelsea se află pentru a doua oară în finala Europa League. În 2013, londonezii au învins Benfica cu 2-1 grație unui gol înscris de Branislav Ivanovic în prelungirile partidei. Chelsea a înscris cele mai multe goluri în această ediție de Europa League. Echipa din vestul Londrei a marcat de 32 de ori și a oferit și golgheterul competiției, Olivier Giroud (10 reușite).

Ultimele cinci partide:



Chelsea: trei victorii, două remize Antrenor Unai EmeryAbsent: Ramsey, Denis Suárez, Bellerín, Holding, MkhitaryanIncert: WelbeckÎntâlniri directe: 197Victorii Chelsea: 63Victorii Arsenal: 76Remize: 58Golaveraj: 256-275Întâlniri directe: 2Victorii Chelsea: 1Victorii Arsenal: 0Remize: 1Golaveraj: 3-22003/2004: sferturile Champions LeagueChelsea vs Arsenal 1-1Arsenal vs Chelsea 1-2Italianul Gianluca Rocchi (45 ani) va fi centratul finalei dintre Chelsea și Arsenal. Rocchi a mai arbitrat Supercupa Europei din 2017 (Manchester United vs Real Madrid 1-2) și a fost al patrulea oficial al finalelor Europa League din 2010 (Atletico Madrid vs Fulham 2-1) și din 2017 (Manchester United vs Ajax Amsterdam 2-0).Central: Gianluca Rocchi (Italia)Asistenți: Filippo Meli, Lorenzo Manganelli (ambii din Italia)Al patrulea oficial: Daniele Orsato (Italia)VAR: Massimiliano Irrati (Italia)Asistenți VAR: Marco Guida (Italia), Szymon Marciniak (Polonia)Offside VAR: Paweł Sokolnicki (Polonia)Britanicul Jonas Blue, cunoscut mai ales pentru melodiile Rise și Polaroid, va cânta la ceremonia de deschidere. În timpul reprezentației, acesta va fi acompaniat de 150 de dansatori locali pe Stadionul Olimpic din Baku.Fostul internațional olandez Pierre van Hooijdonk, născut la Steenbergen, va fi ambasadorul finalei. Acesta a câștigat ediția 2001/02 a Cupei UEFA cu Feyenoord. Acesta a fost golgheterul ediției și a înscris două goluri în finala cu Borussia Dortmund.Finala de la Baku va fi primul meci din Europa League care va beneficia de sistemul VAR. De asemenea, echipele vor avea la dispoziție o a patra schimbare, dacă partida va ajunge în prelungiri.Pentru prima oară, finala Europa League are loc cu doar patru zile înaintea finalei UEFA Champions League. Oficialii au luat această decizie pentru a fi siguri că toate campionatele interne să fie încheiate la ora partidei.Stadionul Olimpic din Baku are o capacitate de aproape 70.000 de locuri. La această finală poate fi doborât recordul pentru asistență în finala competiției stabilit în 1999, când Parma și Marseille s-au întâlnit la Moscova.

New England Revolution vs Chelsea 0-3 (amical)

Leicester vs Chelsea 0-0

Chelsea vs Frankfurt 1-1 (4-3 la penaltiuri)

Chelsea vs Waford 3-0

Frankfurt vs Chelsea 1-1



Arsenal: trei victorii, o remiză și o înfrângere



Burnley vs Arsenal 1-3

Valencia vs Arsenal 2-4

Arsenal vs Brighton 1-1

Arsenal vs Valencia 3-1

Leicester vs Arsenal 3-0



Ce spun cei doi antrenori:



"Meciurile împotriva lui Arsenal sunt unele deschise, de obicei. Au doi atacanți foarte periculoși: Lacazette și Aubameyang. Au fost periculoși și ca echipă pe faza ofensivă. Sunt agresivi și pasează foarte bine în jumătatea adversă, așa că nu e ușor să joci împotriva lor. Nu am vrut să jucăm această finală pentru a ajunge în Champions League. Am vrut să ne calificăm în Champions League prin intermediul Premier League și după am vrut să obținem un trofeu. Finala este foarte importantă pentru noi și noi simțim că merităm să câștigăm un trofeu", a declarat Maurizio Sarri, antrenorul lui Chelsea.



"Prima idee pe care am vrut să o transmit jucătorilor în acest sezon a fost că ne vom lupta pentru fiecare competiție. Când am început să jucăm în primele meciuri de Europa League, unii dintre jucători au preferat să joace în Premier League. OK, dar eu voi decide când vă odihniți și când nu. Nu vreau să credeți că puteți să nu jucați în primele etape ale competiției, iar când ajungem în semifinale sau finală să veniți la mine și să îmi spuneți <Sunt aici ca să joc>. Tot sezonul, această competiție a fost un lucru pe care ne-am concentrat, o mare ambiție de a face un lucru important. Să simțim această competiție așa cum ne dorim", a declarat Unai Emery, antrenorul lui Arsenal.



Parcursul celor două echipe până în finală:



Chelsea



Faza grupelor: locul unu în Grupa L (16 puncte)



PAOK vs Chelsea 0-1

Chelsea vs MOL Vidi 1-0

Chelsea vs BATE Borisov 3-1

BATE Borisov vs Chelsea 0-1

Chelsea vs PAOK 4-0

MOL Vidi vs Chelsea 2-2



16-imi:



Malmo FF vs Chelsea 1-2

Chelsea vs Malmo FF 3-0



Optimi:



Chelsea vs Dynamo Kiev 3-0

Dynamo Kiev vs Chelsea 0-5



Sferturi:



Slavia Praga vs Chelsea 0-1

Chelsea vs Slavia Praga 4-3



Semifinale:



Frankfurt vs Chelsea 1-1

Chelsea vs Frankfurt 1-1 (4-3 la lovituri de departajare)



Arsenal



Faza grupelor: locul unu în Grupa E (16 puncte)



Arsenal vs Vorskla 4-2

Qarabag vs Arsenal 0-3

Sporting vs Arsenal 0-1

Arsenal vs Sporting 0-0

Vorskla vs Arsenal 0-3

Arsenal vs Qarabag 1-0



16-imi:



BATE Borisov vs Arsenal 1-0

Arsenal vs BATE Borisov 3-0



Optimi:



Rennes vs Arsenal 3-1

Arsenal vs Rennes 3-0



Sferturi:



Arsenal vs Napoli 2-0

Napoli vs Arsenal 0-1



Semifinale:



Arsenal vs Valencia 3-1

Valencia vs Arsenal 2-4



Precedentele finale europene disputate de cele două formații:



Chelsea: cinci victorii, trei înfrângeri



1970/71 Cupa Cupelor: 2-1 la rejucare cu Real Madrid (după 1-1)

1997/98 Cupa Cupelor UEFA: 1-0 cu VfB Stuttgart

1998 Supercupa Europei: 1-0 cu Real Madrid

2007/08 UEFA Champions League: 1-1 cu Manchester United (5-6 la penaltiuri)

2011/12 UEFA Champions League: 1-1 cu Bayern Munchen (4-3 la penaltiuri)

2012 Supercupa Europei: 1-4 cu Atletico Madrid

2012/13 UEFA Europa League: 2-1 cu Benfica

2013 Supercupa Europei: 2-2 cu Bayern Munchen (4-5 la penaltiuri)



Arsenal Londra: două victorii, cinci înfrângeri



1969/70 Cupa Orașelor Târguri: 4-3 la general cu Anderlecht

1979/80 Cupa Cupelor UEFA: 0-0 cu Valencia (4-5 la penaltiuri)

1993/94 Cupa Cupelor UEFA: 1-0 cu Parma

1994 Supercupa Europei: 0-2 cu AC Milan (la general)

1994/95 Cupa Cupelor UEFA: 1-2 cu Real Zagaroza (după prelungiri)

1999/00 Cupa UEFA: 0-0 cu Galarasaray (1-4 la penaltiuri)

2005/06 UEFA Champions League: 1-2 cu Barcelona