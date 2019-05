Membrii conducerii clubului marseillez s-au întâlnit cu Villas-Boas şi au ajuns la un acord pentru ca acesta să preia echipa în locul lui Rudi Garcia.



Villas-Boas, în vârstă de 41 de ani, a mai antrenat de-a lungul carierei echipele FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit şi Shanghai SIPG.

Olympique Marseille a făcut anunțul oficial pe Twitter.



⚪️\uD83C\uDD30 \uD83C\uDD45 \uD83C\uDD31\uD83D\uDD35

Our new era has begun.



André Villas-Boas is an Olympien.

André Villas-Boas is the Boss.



#WelcomeAVB | #OMnationpic.twitter.com/5uTm7xUmGg