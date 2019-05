Golurile au fost marcate de Anwar El-Ghazi '44 şi John McGinn '59, respectiv Martyn Waghorn '82.

Villa revine în Premeir League după trei sezoane petrecute în Championship. Anul trecut, Aston Villa a jucat de asemenea finala barajului de promovare, dar a fost învinsă, cu scorul de 1-0, de Fulham.

În acest sezon, au retrogradat din Premier League Cardiff City, Fulham şi Huddersfield şi au promovat Norwich City, Sheffield United (primele două direct) şi Aston Villa.

We are Aston Villa...



And we are back!#AVFC pic.twitter.com/LC8uAIdJ3H