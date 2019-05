Liga 2: UTA Arad - Petrolul 2-4 / Oaspeții au revenit de la 0-2 și speră până în ultima etapă la locul de baraj

UTA Arad vs Petrolul Ploiesti

Condusă cu 2-0, Petrolul Ploiești a revenit spectaculos în disputa cu UTA Arad și s-a impus cu 4-2. Acest rezultat păstrează vii speranțele ploieștenilor de a prinde locul trei, care duce la baraj. Lupta se va da săptămâna viitoare, în ultima etapă a Ligii a II-a, cu Universitatea Cluj (ocupanta locului trei).







UTA Arad a condus cu 2-0 grație golurilor reușite de Oroian (31') şi Şeroni (43'), însă Petrolul a avut puterea să revină. Pentru echipa lui Gheorghe Mulțescu au înscris Arnăutu (44', 88' penalti), Marinescu (65') şi Rusu (78').





Grație acestei victorii, Petrolul se menține pe locul 4, la două puncte în spatele locului de baraj ocupat acum de U Cluj. Dacă ardelenii pierd meciul cu Pandurii din ultima etapă (1 iunie), iar Petrolul o învinge pe Academica Clinceni (promovată în Liga 1), atunci galben-albaștrii vor merge la baraj.





Clasament:



1. Chindia Târgoviște 85 puncte (promovată în Liga 1)

2. Academica Clinceni 84 (promovată în Liga 1)

3. U. Cluj 79 (loc de baraj)

4. Petrolul 77

5. Sportul Snagov 70

6. Argeș Pitești 65

7. Mioveni 58

8. Luceafărul Oradea 49

9. Metaloglobus 49

10. UTA Arad 47

11. Ripensia Timișoara 46

12. F. Constanța 46

13. ASU Politehnica Timișoara 45

14. Daco-Getica București 44

15. Pandurii 44

16. Energeticianul 39 (retrogradată)

17. Aerostar 35 (retrogradată)

18. ACS Poli Timișoara 29 (retrogradată)

19. Balotești 24 (retrogradată)

20. Brăila 19 (retrogradată).



Programul primelor patru clasate în ultimele două etape:



Academica Clinceni: vs Petrolul Ploiești (deplasare);

Chindia Târgoviște: vs Energeticianul (deplasare);

Universitatea Cluj: Pandurii Târgu Jiu (acasă);

Petrolul Ploiești: vs Academica Clinceni (acasă).