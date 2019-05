FC Viitorul a câștigat în premieră Cupa României (2-1 după prelungiri cu Astra Giurgiu) - Ghiţă, eroul echipei lui Hagi

La zece ani de la înființare, FC Viitorul a reușit să câștige în premieră Cupa României. Echipa lui Gheorghe Hagi a învins-o în finală pe Astra Giurgiu, scor 2-1 după prelungiri. Condusă cu 1-0 la pauză, după o execuție de excepție din lovitură liberă a lui Alibec, FC Viitorul a egalat situația pe tabelă în minutul 76, iar meciul a intrat în prelungiri.Eric de Oliveira a adus victoria în minutul 106, însă eroul partidei a fost Ghiță, care a marcat golul egalizator și a scos de pe linia porții un șut al lui Begue (115').



La finalul celor 90 de minute, cele două formații s-au aflat la egalitate, scor 1-1. Giurgiuvenii au deblocat tabela în finalul primei reprize (41'), grație unei reușite de senzație a lui Alibec . Atacantul Astrei a executat puternic o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, lăsându-l fără reacție pe Cojocaru.







Conduși cu 1-0 la pauză, elevii lui Gică Hagi au ieșit hotărâți de la cabine și au reușit să egaleze scorul în minutul 76. Ianis Hagi a centrat perfect din corner, iar Virgil Ghiță a trimis cu capul în poarta lui Lazăr. Cinci minute mai târziu, Astra Giurgiu a rămas în inferioritate numerică. Romario Pires a primit al doilea cartonaș galben după un fault asupra lui Calcan și a fost eliminat.





FC Viitorul a dat lovitura în prima repriză de prelungiri. Eric de Oliveira a fost omul potrivit la momentul potrivit. Calcan a sărit inspirat peste mingea venită de la Mladen, iar brazilianul a trimis cu latul dintr-o poziție ideală (106'). Totuși, eroul partidei de pe stadionul "Ilie Oană" din Ploiești a fost Ghiță, autorul primului gol al celor de la FC Viitorul. În minutul 115, Astra a fost extrem de aproape de egalare, însă Ghiță a respins incredibil cu capul, de pe linia porții, șutul lui Begue.



S-a terminat 2-1, iar FC Viitorul își trece astfel în palmares al doilea trofeu din istorie, după titlul de campioană din 2017. Astra rămâne cu patru trofee în vitrină: un titlu de campioană (2016), o Cupă (2014) și două Supercupe (2014 și 2016).





În urma acestui eșec, Astra Giurgiu a ratat și ultima șansă de a evolua în sezonul următor de Europa League. Echipa lui Costel Enache era obligată să câștige trofeul pentru a participa în cupele europene. Astfel, România va fi reprezentată de CFR Cluj, FCSB, CS Universitatea Craiova şi FC Viitorul.





Au evoluat echipele:





Astra Giurgiu: 1. Lazar – 19. Butean, 25. Cestor, 6. Bejan (90. Hambo ‘106), 3. Radunovic – 24. Mrzljak, 52. Pires – 95. Moise, 10. Llullaku (21. Erico ’86), 11. Gheorghe (88. Begue ’68) – 7. Alibec (96. Balaure ’72). Antrenor: Costel Enache



FC Viitorul: 12. Cojocaru (1. Tordai ’46) – 5. Mladen, 15. Ţîru, 2. Ghiţă, 6. De Nooijer – 96. Houri (16. Achim ’93), 99. Băluţă, 11. Vînă – 10. I. Hagi, 9. Rivaldinho (30. Calcan ’62), 13. Drăguş (24. Eric ’71). Antrenor: Gheorghe Hagi



Cartonaşe galbene: Mrzljak ’31, Pires ’44, ’81, Llullaku ’67, Erico ‘108 / Eric ‘90+1, Mladen ‘98



Cartonaş roşu: Pires ‘81



Arbitri: Radu Petrescu - Mircea Orbuleţ, Marius Nicoară - Andrei Chivulete



Observatori: Augustus Constantin, Octavian Goga



La meciul de la Ploieşti au asistat peste 11.000 de spectatori.





Vezi mai jos momentul în care FC Viitorul primește Cupa României:











Eric, în lacrimi după câştigarea Cupei României: "Am aşteptat 12 ani să iau trofee"





"De 12 ani sunt aici în România şi mi-am propus să fiu fotbalist mare, să iau trofee. Dumnezeu mi-a dat în seara asta. Am aşteptat 12 ani. Băieţii au alergat, au muncit şi meritau victoria. Am muncit şi băieţii tineri merită, nu eu", a spus Eric, potrivit News.ro.





Băluţă: "Mă bucur că am câştigat un trofeu la ultimul meu meci în tricoul Viitorului"





"Mă bucur că am câştigat un trofeu la ultimul meu meci în tricoul Viitorului. Le mulţumesc băieţilor. Ne aşteptam să fie un meci greu, dar cred că până la urmă fotbalul frumos a câştigat. După aproape cinci ani a fost ultimul meu meci aici şi mă bucur că s-a terminat cu un trofeu. Va fi greu în Premier League, dar ştiu că prin muncă şi seriozitate voi reuşi", a declarat Băluţă, care va evolua din sezonul viitor la Brighton.





Ianis Hagi: "Sunt foarte fericit; Vreau să mă bucur în această seară, iar de mâine mă gândesc şi la naţională"





"Suntem fericiţi, după 10 am reuşit să câştigăm două trofee, arată cum se munceşte la Viitorul. Mă bucur că am putut contribui şi eu la această victorie, a fost un joc colectiv, suntem o echipă bună şi vrem să jucăm fotbal. De când m-am întors din Italia mi-am dorit să câştig un trofeu cu FC Viitorul. Vreau să mă bucur în această seară, iar de mâine mă gândesc şi la naţională şi la ce va mai fi", a declarat Ianis Hagi la Digisport.





Enache: "Sperăm să folosim această seară ca o lecţie, tura viitoare vom da toată energia"





"Trebuie să fim demni şi să acceptăm înfrângerea. Am văzut la băieţi determinare şi sigur asta le va aduce în viitor bucurie. Sperăm să folosim această seară ca o lecţie, tura viitoare vom şti că nu există nicio reţinere în a da toată energia. Vom trage o linie în club, vom analiza şi apoi vom vedea", a declarat Costel Enache la Digisport.





Gheorghe Hagi: "Am muncit mult, ne bucurăm de acest moment bun al nostru. Ghiţă, extraordinar"





"Fericire, bucurie, e bine. Un moment bun al nostru, ne bucurăm de el. Am muncit mult. Ştiam că va fi foarte greu în finală, dar am avut răbdare. Să construim, că ei uşor uşor o să cedeze. Ghiţă, extraordinar, momentul lui, el a adus Cupa. Îi urez baftă lui Băluţă şi în continuare să crească, pentru că are calităţi multe, inteligenţă şi personalitate. Premisele toate duc spre ultimul pentru Ianis. Se duce la echipa naţională acum", a spus Gheorghe Hagi, potrivit News.ro.



Întrebat dacă va rămâne la conducerea tehnică a FC Viitorul, el a răspuns: "Nu se ştie. Cu mine orice e posibil, sunt imprevizibil. Eu voi fi în continuare lângă echipă totdeauna. Construim pentru următorii zece ani un alt proiect, să devenim mai buni în fiecare zi".











Parcursul celor două formații până în finală:



Astra Giurgiu



16-imi: Luceafărul Oradea - Astra Giurgiu 1-5

Optimi: Universitatea Cluj - Astra Giurgiu 3-4 după prelungiri

Sferturi: Dunărea Călărași - Astra Giurgiu 1-2

Semifinale: CFR Cluj - Astra Giurgiu 1-3 (tur), 2-2 (retur)



FC Viitorul



16-imi: Concordia Chiajna - Viitorul 0-3

Optimi: Poli Iași - Viitorul 2-2, 3-5 după penaltiuri

Sferturi: FC Hermannstadt - Viitorul 2-3

Semifinale:U Craiova - Viitorul 1-2 (tur), 0-2 (retur)



Cine a câștigat ultimele ediții ale Cupei:





2019: FC Viitorul: 2-1 după prelungiri cu Astra Giurgiu

2018: U Craiova: 2-0 cu AFC Hermannstadt

2017: FC Voluntari: 5-3 după 11 metri cu Astra Giurgiu

2016: CFR Cluj: 5-4 după 11 metri cu Dinamo București

2015: FCSB: 3-0 cu U Cluj

2014: Astra Giurgiu: 4-2 după 11 metri cu FCSB

2013: Petrolul Ploiești: 1-0 cu CFR Cluj

2012: Dinamo București: 1-0 cu Rapid București.