Liga 2: U Cluj își consolidează locul trei cu o etapă înainte de finalul sezonului (2-0 cu CS Balotești); Energeticianul a retrogradat

U Cluj s-a impus pe terenul celor de la Balotești, scor 2-0, în penultima etapă din Liga 2. Grație acestui succes, ardelenii își consolidează poziția a treia (care duce la baraj) în clasament. Tot sâmbătă s-a decis și ultima echipă retrogradată. Lupta s-a dat între Energeticianul și Pandurii, iar gorjenii au avut câștig de cauză, după ce Energeticianul a fost învinsă de Metaloglobus, scor 0-3.





Rezultate înregistrate sâmbătă:





Metaloglobus Bucureşti - Energeticianul 3-0

Au marcat: Mihai Potecea 54', Valentin Ghenovici 63', 88'



Pandurii Târgu Jiu - ASU Politehnica Timişoara 1-0

A marcat: George Tudoran 21'





Sportul Snagov - Aerostar Bacău 1-0

A marcat: Darius Buia 24'



ACS Poli Timişoara - CS Mioveni 1-4

Au marcat: Denis Golda 24' / Ionuţ Burnea 12', Simon Măzărache 13', Valentin Balint 27', Alexandru Işfan 90+1'



Ripensia Timişoara - Daco-Getica Bucureşti 1-1

Au marcat: Călin Toma 29' / Cristian Bustea 68'



Dacia Unirea Brăila - SSC Farul Constanţa 0-2

Au marcat: Nicolae Moise 47', Georgian Păun 84'



CS Baloteşti - Universitatea Cluj 0-2

Au marcat: Cristian Gavra 43', Alexandru Coman 57'



S-a jucat vineri:





Academica Clinceni - FC Argeş 2-1

Au marcat: Răzvan Patriche 81', Ovidiu Horşia 90+2' / Ionuţ Năstăsie 8'



În urma acestor rezultate, Pandurii Târgu Jiu, Daco-Getica Bucureşti, ASU Politehnica Timişoara şi Farul Constanţa s-au salvat matematic de la retrogradare.





Energeticianul e ultima retrogradată matematic, după Dacia Unirea Brăila, CS Baloteşti, ACS Poli Timişoara şi Aerostar Bacău.





Pe plan sportiv, Pandurii Târgu Jiu s-a salvat de la retrogradare, însă riscă să fie depunctată cu nouă puncte de FIFA, ceea ce va fi sinonim cu retrogradarea. Până la 30 mai, Pandurii trebuie să-şi achite datoria de 80 de mii de euro către doi foşti jucători, Gordan Bunoza și Nikola Vasiljevic, pentru a nu fi depunctată.





Tot sâmbătă are loc partida dintre Chindia Târgoviște și Luceafărul Oradea. Gazdele au nevoie de un punct pentru a promova matematic în Liga 1.







Duminică va avea loc confruntarea dintre UTA Arad și Petrolul Ploiești, de la ora 14:00.







Clasament:





1. Academica Clinceni 84 (promovată în Liga 1)

2. Chindia Târgoviște 82 (- un joc)

3. U. Cluj 79

4. Petrolul 74 (- un joc)

5. Sportul Snagov 70

6. Argeș Pitești 65

7. Mioveni 58

8. Luceafărul Oradea 49 (- un joc)

9. Metaloglobus 49

10. UTA Arad 47 (- un joc)

11. Ripensia Timișoara 46

12. F. Constanța 46

13. ASU Politehnica Timișoara 45

14. Daco-Getica București 44

15. Pandurii 44

16. Energeticianul 39

17. Aerostar 35

18. ACS Poli Timișoara 29

19. Balotești 24

20. Brăila 19







Programul primelor patru clasate în ultimele două etape:



Academica Clinceni: vs Petrolul Ploiești (deplasare);

Chindia Târgoviște: vs Luceafărul Oradea (acasă), Energeticianul (deplasare);

Universitatea Cluj: Pandurii Târgu Jiu (acasă);

Petrolul Ploiești: vs UTA Arad (deplasare), Academica Clinceni (acasă).