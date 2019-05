Finala Cupei României: Astra Giurgiu vs FC Viitorul (20:00) / Ultima șansă pentru Astra de a juca în cupele europene

Astra Giurgiu și FC Viitorul vor juca sâmbătă finala Cupei României, competiție aflată la ediția cu numărul 81. Partida de pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești are o miză extrem de importantă mai ales pentru giurgiuveni. Câştigarea trofeului este singura șansă a echipei lui Costel Enache să evolueze în sezonul viitor de Europa League. De partea cealaltă, FC Viitorul visează la un nou trofeu, la doi ani după cucerirea titlului de campioană. Confruntarea va începe la ora 20:00 și va fi transmisă pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus.





Echipele probabile:





Astra: Lazar - Butean, Cestor, Erico, Radunovici - R. Moise,

Mrzljak, R. Pires - Balaure, Alibec, Llullaku

Rezerve: M. Santos, Dima, Bejan, Biceanu, V. Gheorghe, Begue,

Hambo

Antrenor: Costel Enache



Viitorul: Cojocaru - Boboc, Țâru, V. Ghiță, De Nooijer - Houri,

T. Băluță, Vână - I. Hagi - Drăguș, Rivaldinho

Rezerve: Tordai, Mladen, Vl. Achim, A. Ciobanu, G. Ganea, Eric,

Artean

Antrenor: Gheorghe Hagi





Meciul va fi arbitrat de Radu Petrescu, ajutat de Mircea Orbuleţ şi Marius Nicoară. Rezervă va fi Andrei Chivulete, iar observatori Augustus Constantin şi Octavian Goga.





De știut:

Este prima finală de Cupă după 3 ani în care se întâlnesc două campioane (Astra – 2016, Viitorul – 2017), primele câștigătoare ale Ligii 1 după introducerea sistemului play-off/play-out, potrivit frf.ro. Astra Giurgiu se află la a treia finală în Cupa României, cucerind trofeul în 2014 (0-0, 4-2 după penaltiuri cu FCSB). Giurgiuvenii au mai ajuns în ultimul act în 2017, fiind învinși cu 5-3 la penaltiuri de FC Voluntari (1-1 după 120 de minute). Echipa lui Gică Hagi se află în premieră în finala Cupei României și speră la câștigarea celui de-al doilea trofeu din istorie, după cel de campioană (2017). Dacă Viitorul are deja asigurat locul de cupe europene, Astra este obligată să câștige trofeul pentru a evolua în preliminariile ediției viitoare a Europa League.

Parcursul celor două formații până în finală:





Astra Giurgiu





16-imi: Luceafărul Oradea - Astra Giurgiu 1-5

Optimi: Universitatea Cluj - Astra Giurgiu 3-4 după prelungiri

Sferturi: Dunărea Călărași - Astra Giurgiu 1-2

Semifinale: CFR Cluj - Astra Giurgiu 1-3 (tur), 2-2 (retur)





FC Viitorul





16-imi: Concordia Chiajna - Viitorul 0-3

Optimi: Poli Iași - Viitorul 2-2, 3-5 după penaltiuri

Sferturi: FC Hermannstadt - Viitorul 2-3

Semifinale:U Craiova - Viitorul 1-2 (tur), 0-2 (retur)



Rezultatele directe în sezonul 2018-2019:



30 sep. 2018: Viitorul – Astra 1-0 (Băluţă 90+2)



8 feb. 2019: Astra – Viitorul 3-0 (Begue 28, Alibec 51, 65)



13 mai 2019: Viitorul – Astra 3-0 (Eric 44-pen., Calcan 66, Drăguş 74)



8 apr. 2019: Astra – Viitorul 1-4 (Alibec 34 / Ganea 21, 70, Casap 28, Eric 60)





Palmaresul celor două echipe:



Astra Giurgiu: un titlu de campioană (2016), o Cupă (2014) și două Supercupe (2014 și 2016)





FC Viitorul: un titlu de campioană (2017)







Ce au spus cei doi antrenori:





"Sunt extraordinar de motivat şi aş vrea să transmit şi celorlalţi din jurul meu asta. Este vorba despre o ultimă luptă şi vreau să cred că suntem pregătiţi pentru lupta pentru trofeu. Am găsit o motivaţie extraordinară în acest meci şi suntem convinşi că vom avea o şansă pentru a salva un sezon un sezon fluctuant, dar în care am arătat că avem potenţial şi că atunci când suntem pregătiţi suntem o echipă puternică. Câştigarea Cupei României devine astfel cel mai important obiectiv al nostru", a declarat Costel Enache, potrivit News.ro.





"E o finală de Cupă în care noi şi Astra Giurgiu am ajuns pe merit. Suntem două echipe bune, cu jucători talentaţi, aşa că sunt argumente să iasă un meci foarte bun. E clar că ne dorim Cupa României, suntem într-un moment bun şi ne dorim să îl exploatăm şi să terminăm aşa cum trebuie sezonul. Rezultatele din ultima perioadă nu trebuie să ne facă să ne simţim favoriţi. Noi trebuie să fim echilibraţi, să avem grijă pentru că Astra e o formaţie foarte bună, cu jucători talentaţi în fiecare compartiment.







Trebuie să ne respectăm adversarii şi cred că aşa vor face şi ei. Trebuie să fim foarte atenţi la Alibec. Echipa devine mai creativă când joacă el. Fără el în teren, Astra este mai previzibilă. Jucătorul bun rămâne bun întotdeauna. E un nouar, dar are şi apucături de decar. Sperăm să nu fie în formă mâine, să obosească repede şi să nu îi meargă bine. Nu am pregătit însă ceva special pentru el, noi ne vom face jocul nostru. Sperăm să ne întoarcem la Constanţa cu Cupa, ar fi un final de sezon extraordinar. Cu siguranţă unii vor fi fericiţi la final, iar alţii supăraţi. Sperăm ca noi să fim cei fericiţi", a spus Gheorghe Hagi, potrivit Agerpres.





Azdren Lullaku: "E meciul sezonului, e un meci aparte, dar noi suntem un grup valoros de fotbalişti, cred că şi de oameni de caracter, bărbaţi şi am pregătit meciul foarte bine. Poate acum 2 3 săptămâni era problemă mare, se vorbea numai de bani, acum nu ne mai gândim. Au fost câteva plăţi, în afară de bani e un obiectiv important acum, Cupa României," a declarat atacantul Astrei, conform Digi Sport.







Ianis Hagi: "Am avut un sezon foarte bun, ne-am îndeplinit obiectivul în campionat. Dar aşa cum am spus la începutul sezonului, ne dorim să câştigăm şi Cupa. Suntem pregătiţi fizic şi mental, rămâne ca mâine să facem ceea ce ni se spune de pe margine şi sper să câştigăm. Cred eu că mâine la ora jocului vom fi pregătiţi din toate punctele de vedere. Nu cred că e neapărat un anume jucător periculos la Astra. Ei au jucători buni pe contraatac, sunt imprevizibili, au şi experienţă, dar cred că dacă stăm bine în teren totul va fi bine", a precizat mijlocaşul.



"Am amintiri plăcute de pe acest stadion (n.r. - arena "Ilie Oană" din Ploieşti), aici am marcat şi primul gol de la întoarcerea mea din Italia. Sper ca şi mâine să îmi poarte noroc, să am o prestaţie bună şi să jucăm un fotbal colectiv foarte bun, iar la sfârşitul meciului rezultatul să fie de partea noastră", a adăugat fiul lui Gheorghe Hagi, potrivit Agerpres.





Cine a câștigat ultimele ediții ale Cupei:



2018: U Craiova: 2-0 cu AFC Hermannstadt

2017: FC Voluntari: 5-3 după 11 metri cu Astra Giurgiu

2016: CFR Cluj: 5-4 după 11 metri cu Dinamo Bucuresti

2015: FCSB: 3-0 cu U Cluj

2014: Astra Giurgiu: 4-2 după 11 metri cu FCSB

2013: Petrolul Ploiesti: 1-0 cu CFR Cluj

2012: Dinamo Bucuresti: 1-0 cu Rapid Bucuresti.







La finala dintre Astra şi Viitorul va fi prezentă şi echipa naţională a României de nevăzători, calificată la Campionatul European ce se va disputa anul acesta, în luna septembrie, potrivit News.ro.



Tricolorii vor fi prezentaţi publicului ploieştean şi apoi vor trăi din tribune pasiunea meciului cu ajutorul unui comentator care le va descrie detaliat fazele de pe terenul de joc.