Gheorghe Hagi, înaintea finalei Cupei României: "Suntem pregătiţi de meci, sper să ne întoarcem la Constanţa cu trofeul"

"Suntem pregătiţi de meci, sper să ne întoarcem la Constanţa cu trofeul. Ar fi un an extraordinar pentru noi. Am muncit mult să avem şansa de a câştiga acest trofeu. Suntem într-o formă foarte bună şi sper ca acest lucru să se vadă şi mâine”, a spus Gheorghe Hagi.





Şi Ianis Hagi speră la câştigarea Cupei. "Am avut un sezon foarte bun, ne-am îndeplinit obiectivul din campionat, calificarea în cupele europene. În acest sezon ne-am dorit mult să câştigăm Cupa şi ne aflăm în faţa meciului decisiv. Suntem pregătiţi fizic, mental şi tactic. Am amintiri plăcute pe acest stadion, de la calificarea la Campionatul European de tineret, aici am marcat primul gol de la revenirea din Italia, sper să îmi poarte noroc şi sâmbătă”, a declarat Ianis Hagi.





Finala Cupei României dintre Astra şi FC Viitorul va avea loc, sâmbătă, de la ora 20.00, la Ploieşti.