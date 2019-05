FIFA a renunțat la ideea Cupei Mondiale cu 48 de echipe în 2022

FIFA a anunţat, miercuri, că a renunţat la ideea ca la turneul final al Cupei Mondiale din 2022 să participe 48 de reprezentative, relatează L’Equipe, potrivit News.ro.

Forul a luat această decizie din motive politice şi de logistică.

Astfel, la competiţie vor participa 32 de echipe.

Now confirmed from FIFA: 32 teams for 2022 World Cup.

No expansion in Gulf.

No 48 teams

Still November 21- December 18, 2022 in Qatar pic.twitter.com/UCJKK2R9bi