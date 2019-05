Liga 1, play-out: Hermannstadt vs FC Botoșani 0-2 / Roman și Golofca au înscris după minutul 85

Oaidă (Hermannstadt) și-a lăsat echipa în inferioritate numerică în minutul 81, când a văzut al doilea cartonaș galben.



Roman ('85) şi Golofca ('90+3) au adus victoria oaspeților.

La finalul primei reprize, fundaşul austriac al FC Botoşani, Marcel Holzmann, s-a accidentat după un duel aerian cu Jazvic. Austriacul şi-a spart arcada şi a fost urcat în ambulanţă. Meciul a fost întrerupt câteva minute, iar, potrivit digisport.ro, el a suferit un traumatism cranio-cerebral deschis, scrie News.ro.

Au evoluat echipele:





AFC Hermannstadt: Căbuz - Măţel, Dandea, Stoica, Tătar - Dâlbea, Dumitriu - Serediuc (Acsinte '74), Tsomou (Offenbacher '81), Jazvic (Petrescu '62)- Blănaru. Antrenor: Vasile Miriuţă

FC Botoşani: Fraisl - Patache, Piţian (Chindriş '46), Burcă, Holzmann (Soiledis '45+1) - J.Rodriguez, Târşă (Oaidă '74)- Fabbrini, Ongenda, Golofca - M.Roman. Antrenor: Liviu Ciobotariu

Arbitrul partidei a fost George Găman, ajutat de asistenţii Daniel Mitruţi şi Dragoş Iliescu, iar Lucian Rusandu a fost rezervă. Observatori au fost Zoltan Szekely şi Aurel Beldeanu.

